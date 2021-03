Corbion haalt adem

Na vijf dalingsdagen - waaronder eentje van -8,1% - stijgt Cobion eindelijk weer. Er is geen nieuws en gewoon een rebound na die afstraffing is misschien wel de reden. Er zit een flinke omzetpiek in vandaag, maar die is niet uniek. Het kan wel de trigger zijn geweest om meer schapen over de dam te trekken.