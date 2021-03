Alle plaatjes over verband rente, inflatie, commodities en aandelen

Net als de Amerikaanse rente...



... houden ook commodities even halt in de opgaande trend. Dit is de breed gespreide en gewogen Bloomberg Commodity Index, die mede een aanjager van die inflatieverwachtingen is geworden. De andere factor die kapitaal parten kan spelen is (duurdere) arbeid.



Om 14:30 uur is er het Amerikaanse inflatiecijfer (consumentenprijzen, CPI) over februari... Op jaarbasis wordt +1,7% op jaarbasis verwacht en dat is onder het Fed-doel van 2,0%.



... maar de markt kijkt daar dus overheen en verwacht meer de komende maanden. Of is de vaart er uit en draait ze zelfs? U ziet wel de laat ik zeggen theoretische upside in rentes (hoe harder de economie groeit, hoe hoger de rente, is oud economische wijsheid.

Daarmee ziet u ook het mogelijke risico op aandelen en dan vooral dure, risicovolle en amper dividendende technologie. Bij meer dan 2% inflatie, dat wel.



Van gisteren nog even: niet dat u meteen aan rampspoed moet denken voor (al uw) aandelen, maar houdt wel de over- en onderwegingen van sectoren in uw portefeuille in de gaten.