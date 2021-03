BeursVandaag: Hoe grillig

De koersen zakken een paar tienden na een waar technologiebeursfeest in New York. Amerikaanse rente en dollar noteren nu vlak.

Eerst dit, van gisteravond al, zo zien onze indices er per 22 maart uit. ABN Amro en Besi zijn denk ik de meest opvallende namen. Al onze chippers zitten nu in de AEX (jammer dat NXP aan de Nasdaq is genoteerd). ABN Amro is enige AMX fonds met eigen tennistoernooi voor profs, mailde mij iemand al cynisch.

Pijnlijk voor de bank, die ook al van de Zuidas gaat verdwijnen. Het wordt er zo wel even ingewreven dat het maar een gewone Nederlandse retailbank is. Galapagos zal iemand verbazen en zie verder Alfen, AMG en CM.com. Hunter Douglas en Kiadis liggen onder bod, dus het is eigenlijk voor spek en bonen.

Just Eat Takeaway heeft jaarcijfers. De omzet gaf ze bijna twee maanden geleden al, maar die komt nog hoger uit: 42% groei in plaats van 39%. De ebitda stijgt naar €256 van €217 miljoen, maar groeit voor alles bij JET en vandaar verlies. Het concern zegt markleider in het VK te zijn. Verder is er geen cijfermatige outlook.



En gisteravond werd de dip in Nasdaq 100 even gekocht zeg (+4,0% en Dow Jones +0,1%!). Hoewel, sommige van deze fondsen zitten nu nog steeds in een dikke bear market. Hier de stijgers van de dag, heel veel chippers dus en zie ook ASML:



Intussen is de opening net even lager na al dat geweld. Het cijfer van de dag is om 14:30 uur: Amerikaanse consumentenprijzen over februari, ofwel CPI. Daar kunnen aandelen en rentes op reageren bij een afwijkende cijfers. Consensus is +0,7% op maand- en +1,7% op jaarbasis.



Marktbreed valt er mij helemaal niks op. Bitcoin doet +0,6% op $54K en een beetje. De tienjaarsrentes dan, met Europa dat stagneert?:

Nederland vlak op -0,25%

Duitsland vlak op -0,31%

VS -1 basispunt op 1,54%

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:50 Ondanks sterk coronajaar toch rode cijfers bij Thuisbezorgd.nl

07:25 Techbedrijven stijgen op vlakke Japanse beurs

07:07 Productie industrie krabbelt op tot boven niveau van jaar terug

07:06 Ruim 30 procent meer elektrische fietsen verkocht in 2020

06:00 'Meer klachten over buitenlandse webshops'

03:30 Vakbond FNV presenteert nieuwe voorzitter

00:05 'VVD blijft populairste partij bij ondernemers'

09 mrt Tesla en andere techfondsen sterk omhoog op Wall Street

09 mrt Boeing krijgt sinds lange tijd weer meer orders dan annuleringen

09 mrt Streamingdienst Disney+ passeert grens van 100 miljoen abonnees

09 mrt Klimaatveteraan mag miljarden klimaatfonds Bezos uitgeven

09 mrt ABN AMRO en Galapagos verdwijnen uit Amsterdamse AEX-index

09 mrt Opmars bitcoin brengt recordniveau weer in zicht

09 mrt Flinke plus AEX door Adyen en Prosus

Pik ik deze nog bij de buren:

Analistenadvies:

NN: naar €34 (sector perform) - RBC

Basic-Fit: naar €40 van €37 (overwegiht) - Morgan Stanley

JDE Peet's: naar €30 van €31 (underperform) - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met inflatie uit China en vooral VS, let zeker om 14:30 uur op:

02:30 China inflatie CPI feb +0,6% MoM

02:30 China inflatie PPI feb +1,7% YoY

08:00 Agfa Gevaert Q4-cijfers

08:00 Just Eat Takeaway Q4-cijfers

14:30 VS inflatie CPI feb +0,4% MoM & 1,7% YoY

En dan nog even dit

Buy the Nasdaq dip dus:

WATCH: The Nasdaq exited correction territory and rebounded sharply as U.S. bond yields retreated and investors scooped up battered technology stocks https://t.co/WALK3gj3kA pic.twitter.com/IKafOjaGkY — Reuters Business (@ReutersBiz) March 10, 2021

Vandaag stemming in de Senaat, het Huis is al akkoord:

Treasury Secretary Janet Yellen said her department is preparing to send out stimulus aid as rapidly as possible once Congress passes its bill https://t.co/bGNhm9CUXz — Bloomberg Markets (@markets) March 10, 2021

Eindelijk:

De Nederlandse #industrie #produceerde in januari 2021 gemiddeld per dag 0,6 procent meer dan in januari 2020.https://t.co/gSVQDcefou pic.twitter.com/5k8eQp0jId — CBS (@statistiekcbs) March 10, 2021

De SEC lijkt er ook al naar:

The GameStop trading frenzy has prompted U.S. regulators to consider new rules for everything from short-selling to options to gamification https://t.co/CJ5hWNAJ2S — Bloomberg (@business) March 9, 2021

Een ander geluid, 80% verliest er mee, ofwel de lol is er dan denk ik snel af. En anders is het geld wel op.

“There’s a lot of criticism about gamification,” @SenToomey says about the GameStop short squeeze saga. “The idea that you make the experience of investment enjoyable and easy is somehow a problem for some folks. Not for me.” https://t.co/4rRJpSdRpS pic.twitter.com/FNCpPsNG04 — CNBC (@CNBC) March 10, 2021

En JP Morgan kijkt hier naar:

J.P. Morgan aims to launch a note, the Cryptocurrency Exposure Basket, holding companies active in the crypto space, like #MicroStrategy and #Square pic.twitter.com/yObg13SFSV — jeroen blokland (@jsblokland) March 9, 2021

Heel veel stroom, maar geen product of dienst:

A vast data center run by Russia’s BitRiver is capitalizing on cheap local hydroelectric power to reap the rewards of bitcoin’s heavy reliance on computing power and electricity to fuel the cryptocurrency’s global rise. More here: https://t.co/f12KuptRRB pic.twitter.com/0dAbq8JNEB — Reuters Business (@ReutersBiz) March 10, 2021

Intussen in Brussel:

Het aandeel #Tesla steeg vandaag +/- 20 procent, een stijging van ongeveer 106 miljard dollar.



Om dit in perspectief te zetten, tegen de huidige koers is dit evenveel als de hele beurswaardering van AB InBev. Het grootste aandeel op de ???? beurs ??????$ABI $TSLA pic.twitter.com/aAtX8RiqmM — Stefan Willems (Onafhankelijk beursanalist) (@FinanceFilosoof) March 10, 2021

Intussen dan in China, de Shanghai Composite staat zowat 10% onder de top. Volgens Bloomberg kunnen Chinezen niet meer op stock market zoeken.

Leuk discussiepunt:

Short selling plays several important roles in the market, including accurate price discovery and early detection of fraud. Analysts warn that social media and meme stocks could bring about changes to the practice. https://t.co/diwqgPh8q4 pic.twitter.com/LX3UPirPJF — CNBC (@CNBC) March 10, 2021

Veel plezier en succes vandaag.