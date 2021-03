Slotcall: Techrally

quote: wgumcd schreef op 9 maart 2021 18:01:

Het antwoord op het raadsel van de koersstijging van Basic-Fit is waarschijnlijk de koersdoelverhoging van Morgan Stanley van 30 naar 37. Het raadsel is dan vooral waar Morgan Stanley dit op baseert

De koers van Basic Fit en Just Eat Takeway zal ik nooit begrijpen. Blijkbaar is geld verliezen als marktleider compleet acceptabel en zal het in de toekomst om wat voor reden hard stijgen. Potjandorie in 2019 21 miljoen winst gemaakt en nu 2 miljard waard op de beurs. We hebben het hier over een fitnesscentrum he, niet over een markleider in de al jaren groeiende markt van semiconductors. Het kan best dat er iets meer mensen gaan sporten maar om nou 100 keer de winst te betalen voor een keten met grote schulden? Ik verklaar ze voor gek. Enige bedrijven op de nederlandse beurs met een enigszins normale koers vind ik op dit moment Unilever, ING en Ahold. De rest is gewoon duur en gebaseerd op ongefundeerde adviezen zoals jij hierboven een voorbeeld van geeft.