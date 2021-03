Wall Street gaat weer lekker tekeer

Wat een uitslagen weer. En wat er is nou eigenlijk nieuw of anders vandaag?

De stijgers in de S&P 500 vandaag. Gisteren was t min of meer andersom. Er is natuurlijk ook - kuch - héél véél veranderd in de wereld en bedrijfseconomische omstandigheden inde afgelopen 24u ?? pic.twitter.com/gwimP565sy