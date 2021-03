EU wil ook chips (en zie export ASML eens)

Als ASML fan weet u dit vast. Omzet in Nederland is nul. Al jaren. U ziet het, het gros van haar machines en omzet gaat naar en komt uit Korea, Taiwan, China en VS. Niettemin kan het voor onze chippers goed uitpakken als de EU er deze smak geld tegenaan gooit.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente columns van Arend Jan Kamp