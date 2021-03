"$120 miljard investment boost Tencent"

U weet dan naar welke daggrafiek ik onmiddellijk kijk, grootaandeelhouder (31%) en het bij ons genoteerde Prosus. Niks te zien. Dat had mij niet verbaasd op zo'n hete tech-dag als vandaag, waarop van alles zomaar lijkt te bewegen. Zie elders in dit blog.

09 Mar - 15:04:25 [RTRS] (0700.HK) - TENCENT’S INVESTMENTS GOT $120 BILLION BOOST FROM 2020 RALLY - THE INFORMATION

