Slim KPN prijst Carlos al bijna uit

KPN ligt goed vandaag en het valt mij op dat - om het zo maar te noemen - de Carlos Slim dip al bijna weer is uitgeprijsd. U weet wel die convertibles. Goed gezien van onze beleggersdesk: die sprak meteen al van waarschijnlijk tijdelijke daling. De opgaande trend is intact gebleven.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

