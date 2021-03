Wall Street lijkt even flink te draaien

Vroeger heette dit met een reversal day. Tja, wat is er nu fundamenteel veranderd in de afgelopen 24 uur in de macro-economie en bedrijfsspecifiek omstandigheden dat... Niks. Het is de waan van de dag. Een paar blogjes hieronder ziet u aan de S&P 500 grafiek dat langer bekenen het juist een oase aan rust is.

Om 1530 gaat de Big Board open en vergelijk de uitslagen van gisteren maar met de futures nu. Tech gaat wss loeien pic.twitter.com/sjcWApfGHO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 9, 2021

KIjkt u even mee, het is weer een mooi gezelschap.