Wie is toch die Cathy Wood?

Iedere markt heeft haat ster-fondsmanager. Vorig jaar was dat Cathy Wood van Ark. Ze belegt met uw geld in hóógstrisico technologie-aandelen. Dat ging heel goed, nu iets minder, we zien wel wat het wordt, maar... eens belandt ook zij op de grote hoop van fondsmanagers die het in the long run niet konden blijven waarmaken?

Cathie Wood's Ark Innovation fund is set for a big rebound Tuesday as Tesla, other tech darlings pop https://t.co/UxtbPzDZB0 — CNBC (@CNBC) March 9, 2021