Comedy capers met EYES en EARS (echt)

Wat Diede zegt, inderdaad: een en al waanzin.

Jullie weten waarschijnlijk al veel langer dat er gekke dingen gebeuren op de beurs.



Zo staat $GME weer op $220.

En $EYES stijgt van $1,50 naar $22.



Maar omdat $EYES zo stijgt, koopt men nu ook $EARS.



Zullen we aub nooit meer doen alsof de financiële wereld iets voorstelt? — Diede (@diedemink) March 9, 2021

Zoek dekking, hier komt de grafiek. Man man man :-) Ik ben echt benieuwd of het een blijvertje op de beurs is, dat aandelen op instinct, trefwoord, social media post, of een tweet van Elon M. worden gekocht. Eigen schuld? Misschien is het straf voor al die Bassie & Adriaan grappen die we jaren hebben lopen maken.

EYES is acrobaat en EARS zit vol kattenkwaad, is dan wellicht wel weer een accurate fundamentele analyse. Ik heb er verder niet naar gekeken, ik heb geen idee.

Toch moeten het belang van al die comedy capers zeker niet overdrijven. Randverschijnselen. Ik maak net een heel blog over de indices. Zie hier de S&P 500 waar omzet- en winstverwachtingen dusdanig strakkk worden ingeprijsd, dat de waardering al en jaar constant is.