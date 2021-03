Zo duur/goedkoop zijn indices

Eindelijk heb ik een doorkijkje in dé Amerikaanse technologie-index: de Nasdaq 100. Dat wil zeggen, in Refinitiv Datastream heb ik sinds kort toegang tot de analistenverwachtingen van de index. Daar ga meteen goed naar kijken en zo geef ik ook de AEX, Eurostoxx 50, S&P 500, Russell 200 en MSCI World Index.

Smaken verschillen, maar mij geven deze inderdaad wat moeilijk af te lezen grafieken mij zelf altijd in één oogopslag een aardig doorkijkje in de markt. Het zijn veel lijntjes en ik heb ze allemaal op een eigen as gezet, om goed verbanden te zien en of vooral koers, omzet en winst - zoals het heurt - samen oplopen.

In de meest ideale grafiek lopen die drie van linksonder naar rechtsboven, waar waardering, rente en dividendrendement (min of meer) moeten zijwaartsen. De realiteit is iets grilliger - en dat geldt trouwens vaak nog het meeste voor de koers. Harde cijfers zijn constanter dan sentiment, wie had dat geacht :-)

Hier dus de Nasdaq 100 en... mijn mond valt open. Om verschillende redenen. U ziet ten eerste nog net links de staart van de krach van vorig jaar winter. En of er een vallend mes is opgevangen, want u ziet dat de omzet- en winstverwachtingen pas maanden later herstelden. Ofwel, groot risico, maar het pakte goed uit.

Wat mij betreft past dit heel goed in het verhaal dat de profs toen langs de zijlijn stonden en dat particulieren voor herstel zorgden. Die kijken oneerbiedig gezegd niet verder dan de koers. Terecht, blijkt achteraf, dat risico is ook beloond, maar zo werkt het niet altijd, zeg ik maar met een understatement.

Vervolgens liepen de verwachtingen zo snel op, dat - ziet het witte lijntje - dat de Nasdaq 100 ondanks exorbitante koersstijgingen niet meer duurder werd. Cyclische technologie in full swing dus. En nu? U ziet dat het dividendrendement lager is dan de rente, maar wie koopt nou technologie voor de yield?

Van veel groter belang is of die winst- en omzetstijging momentum houdt. Dat is nog even afwachten. De index is wel erg duur in vergelijking met de S&P 500 - die komst zo - en dat maakt de index kwetsbaar voor stagnatie, tegenvallers en toch ook hogere rentes. Niet iedereen wil nu eenmaal zoveel risico nemen.

Helaas, ik kan niet alles hebben. De data gaat niet verder terug dan tien jaar, ofwel ik kan niet vergelijken met de voor de Nasdaqjes zo berucht geworden berucht geworden dotcom bubble.

Neem ik de rest nog even snel door. Vooral omzet-, maar ook winstherstel wil nog niet erg vlotten in de AEX. Het heeft vooral te maken met het grote gewicht van ASML en andere tech. De index is sec ook erg duur, maar niet als u (het scherp gedaalde) dividendrendement met de rente vergelijkt.

De energie spat ook niet van de Euro Stoxx 50 af, ofwel grofweg de grootste namen uit DAX, CAC 40, AEX en verder nog een paar fondsen. De index, waarin u echt de tech moet zoeken, is wel aanmerkelijk goedkoper dan de AEX en doet ook meer dividend. Misschien een tegenhanger voor de Nasdaq 100?

De S&P 500 is maar net even duurder dan de AEX, maar winst- en omzetstijging oogt veel geïnspireerder. In het echt heeft de rente het dividendrendement ingehaald (beide grofweg 1,5%), maar de analisten voorzien verhogingen zoals u ziet.

Deze heb ik ook nieuw, de verbazingwekkende Amerikaanse small caps uit de Russell 2000. Alsof het tech is, zo snel zijn de omzet- en winstverwachtingen gestegen - sneller dan de koers zelfs! Merk vooral op dat waar de Nasdaq 100 ver vooruit liep op winst- en omzetherstel, de Russell er ver achteraan hobbelde.

Tot slot nog de MSCI World Index, die laat vrijwel hetzelfde beeld zien als de S&P 500. Logisch, het ding bestaat ook uit 60% Amerikaanse aandelen. De index is net wat goedkoper en yieldt meer. Ik houd voor u in de gaten of omzetten en winsten weer aan momentum weten te winnen. Dat mag wel weer.

Full disclosure: ik beleg zelf maandelijks in vooral wereldindex (daar zit het gros van mijn aandelenvermogen in) en AEX. De laatste vind ik te duur voor wat ze presteert, maar ik vind het geen bubbel. In tegenstelling tot 2000 boekt onze tech nu wel omzet(groei!) en ook (prachtige) winst(groei).

De Nasdaq 100 vind ik veel te duur, maar de truc van die index is dat ze al tien jaar lang iedere keer weer de verwachtingen overtreft, waarna ze nog duurder wordt. Ja, eens houdt dat op, maar ga dat maar eens timen. Dat kan nog veel meer rendement kosten dan een keer een draai om de oren, zoals deze winter.

Nu ik het zo bedenk, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die de Nasdaq 100 goedkoop vond. Hooguit koopwaardig. En kijk eens. De verwachtingen van de dotcom bubble zijn uiteindelijk meer dan waargemaakt. Alleen ook nog eens door andere bedrijven dan we toen dachten.

Beleggen, altijd lastig.