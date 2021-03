JDE Peet's verpietert

Natuurlijk, de horeca-sluiting. De duurdere koffiesoorten met de mooiste marges liggen op de plank hun smaak en aroma te verliezen. Dat de cijfers van JDE's Peet's eigenlijk buiten eigen schuld vandaag niet best zijn, is haar moeilijk aan te rekenen. Hiermee maak ik me er echter te gemakkelijk vanaf.

Ten eerste hebben we op de beurs Douwe Egberts - want zo kennen wij in Nederland het bedrijf beter - nog niet in de armen gesloten. Hoort u er ooit iemand over, leest u wel eens wat? Amper. Terwijl het wat marktkapitalisatie betreft verreweg het grootste AMX-bedrijf is. Met €16 miljard kan het zo de AEX in.

HAL is ongeveer net zoveel waard en staat zelfs lokaal genoteerd. Het zit 'm in het aantal vrij verhandelbare aandelen en de dagelijkse omzet: met omvang bepalen die de pikorde op het Damrak en daarmee de plek in AEX, AMX of AScX. JDE Peet's kent slecht 14,7% zogenaamde free float, vandaar.

En dan die waardering. Alsof er chips in koffie zitten.



Eind mei vorig jaar debuteerde JDE Peet's op het Damrak en dat was al tijdens de Covid-19 crisis. Iedereen wist dus toen al dat 2020 een verloren jaar zou worden. U ziet het aan deze data en de onderstaande koersgrafiek, desalniettemin ging het bedrijf voor de hoofdprijs naar de beurs. Dat was toen ook al de kritiek.

De teleurstellende outlook - gaan we deze zomer soms geen (nóg duurdere) koffie drinken? - is denk ik wat de koers vandaag vooral parten speelt . Een duur aandeel met weinig fantasie en maar 2,5% dividend: ik denk dat we allemaal wat meer van Douwe Egberts hadden verwacht.

Meesurfen met grootaandeelhouders die alles bepalen kan aantrekkelijk zijn - zie HAL - maar helaas is daar bij JDE Peet's nog geen sprake van.