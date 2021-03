BeursVandaag: waarde tegen tech

Het grootste verschil sinds 1993 las ik ergens: de Dow Jones steeg gisteravond +1,0% en de Nasdaq 100 deed -2,9%.



De technologie-index, die overigens vrijdag nog verder daalde, staat in een dipstand: -11,5% van maximale top tot bodem. Er is nu herstel, de Amerikaanse rente daalt en de dollar pauzeert, maar het verschil tussen waarde en technologie is groot dit jaar. Behalve dan op het Damrak, waar veel door elkaar heenloopt.

Om onze banken in perspectief te plaatsen: JPMorgan Chase staat in New York op een all-time high. De DAX ook en dat geldt eigenlijk ook voor de AEX:

#DAX op ATH en komen die vergelijkingen weer met de #AEX die veel minder zou presteren...?



Niet dus. #DAX is herbeleggingsindex (incl dividend) en zo bekeken zet #AEX herbeleggingsindex (dagelijks kijken we naar AEX prijsindex) ene na andere all time high neer https://t.co/NEyi0xFTnF pic.twitter.com/7PicDDBy1b — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 8, 2021

Hier heb ik nog - nieuw in mijn data! - de Nasdaq 100 met onderliggende cijfers. Ik heb nog veel meer en ik schrijf daar zeker over vandaag en laat vooral veel zien. Stay tuned.



Zijn er ook nog heel veel cijfers! Snel dan, JDE Peet's (Douwe Egberts voor intimi) meldt afnemende omzet, toenemende winst en verwacht 5% groei op langere termijn.



Basic-Fit maakt iets slechtere cijfers dan verwacht bekend, maar een kniesoor die daarop let. Knap hoe dit bedrijf vrijwel volledig in quarantaine overleeft. Vind ik.



TKH maakt moeizame cijfers bekend en verlaagt het dividend naar €1 van €1,50.



CM.com laat indukwekkende double digits zien, maar maakt zoals verwacht wel verlies:



Hèhè, de scoreborden dan eindelijk. De opening ziet er goed uit voor de AEX:



Marktbreed is het vooral groen, alleen Shanghai valt uit de toon. Olie moet even terug en goud zit in een bear market. Bitcoin niet, dat doet +6,6% op ruim $55K Tienjaarsrentes:

Nederland vlak op -0,23%

Duitsland -1 basispunt op -0,29%

VS -4 op 1,56%

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:55 Douwe Egberts moet het hebben van koffiedrinker thuis

07:17 Techbedrijven onderuit op positieve Japanse beurs

07:00 Italiaanse Birra Moretti ook in Nederlandse supermarkten te koop

06:10 'Nederland nog steeds een van de grootste belastingparadijzen'

06:07 Unilever wil af van term 'normaal' bij verzorgingsproducten

03:30 'Corona drukt stempel op jaarcijfers Basic-Fit en Douwe Egberts'

00:01 Bijna 1000 horecazaken opgeheven in 2020

00:01 'Grote distributiecentra hebben langste tijd gehad'

08 mrt Verdeeldheid zichtbaar op Amerikaanse beurzen

08 mrt FVD ook tegen openen luchthaven Lelystad

08 mrt Kabinet kijkt opnieuw of steunpakketten nog genoeg zijn

08 mrt 'Brussel keurt overname moederbedrijf Pearle deze maand goed'

08 mrt Banken stijgen hard op groen Damrak

Analistenadvies luidt:

InPost: starten met buy en €21 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts. Bij Pharming lopen ze iets terug en Just Eat Takeaway is met 11,5% nu het meest geshorte Nederlandse aandeel voor Wereldhave.

De agenda:

00:50 Japan BBP Q4 (herziend) +3,0% QoQ

08:00 Basic-Fit Q4-cijfers

08:00 Mithra Q4-cijfers

08:00 CM.com Q4-cijfers

08:00 JDE Peet's Q4-cijfers

08:00 TKH Q4-cijfers

En dan nog even dit

Terugblik op een bijzonder handelsdag. Zoom staat zelfs al 40% onder de top en Tesla -34%.

WATCH: The Nasdaq hit correction and the Dow gained after investors bet on stocks that might benefit the most from an economic rebound as the stimulus bill awaits a final congressional vote https://t.co/hEoh0jzl9U pic.twitter.com/NxuHLoxvDt — Reuters Business (@ReutersBiz) March 9, 2021

Is al ingeprijsd, heb ik de indruk, maar het geld moet nog (naar de beurs) komen:

U.S. House will take up Senate's $1.9 trillion coronavirus bill by Wednesday: Pelosi https://t.co/L4kiW84O9C pic.twitter.com/vvn5Gs9hE9 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 9, 2021

Het is 2021 dan maar:

In inclusivity push, Unilever to exclude word 'normal' from beauty products https://t.co/noPQOAHXqc pic.twitter.com/D7Zfunhq1l — Reuters Business (@ReutersBiz) March 9, 2021

Behalve de Amerikaanse rentes is ook de dollar aan een ritje bezig. Wel goed voor het Damrak trouwens, S&P 500 en wereldindexbeleggers:

The #USD is strengthening, which is unexpected for most and could halt the rally (for instance in emerging markets). pic.twitter.com/67sCoK6Z0B — jeroen blokland (@jsblokland) March 9, 2021

Nee, dit is geen tech, maar u snapt mijn punt denk ik wel:

Technologie-index #Nasdaq100 -2,9% vandaag, maar - ik kan niet anders tikken - gelukkig hebben we #GameStop nog: +41%. Gelukkig had ik mezelf al af verklaard. pic.twitter.com/C4WFS09TQB — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 8, 2021

Dat technologie een keer tegenvalt is niet zo heel raar?

Nasdaq 100 Total Returns...

2009: +55%

2010: +20%

2011: +4%

2012: +18%

2013: +37%

2014: +19%

2015: +10%

2016: +7%

2017: +33%

2018: +0.04%

2019: +39%

2020: +49%

2021 YTD: -4%$NDX



Data via @ycharts — Charlie Bilello (@charliebilello) March 8, 2021

Ja, dat zat erin, of gelooft en hoopt u toch op wonderbeleggers?

Ark Invest’s Cathie Wood says she’s not worried about the recent drop in her funds and that the bull market is simply broadening out.



Watch more of the interview with @CNBCPro: https://t.co/lhCFdYGl1f pic.twitter.com/sMR9bRlPHU — CNBC (@CNBC) March 8, 2021

Goud zit zelfs in een bear market, maar het een-tweetje met bitcoin vind ik altijd wel erg gauw gemaakt. Is daar enig bewijs voor?

De #goudprijs sloot op zijn laagste peil sinds april 2020 en verliest zo meer dan 20% sinds zijn topkoers. #Bitcoin van zijn kant ging fors hoger tot $54320/munt. Van analoog naar digitaal ? ;-) pic.twitter.com/Kgv7pjsPYO — Tom Simonts (@TSimonts) March 9, 2021

Veel plezier en succes vandaag.