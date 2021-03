TA: Olieprijs op weerstand

Schreef het al eerder....de dag die je wist dat zou komen....

"tegen de tijd dat RDSA rond de 18 à 20 staat komt ie met een koopadvies ..."



Laat ie met z'n wichelroede lijntjes eerst 85% liggen vanaf 'n tientje.

Mot je nog peultjes?

Nu de uitverkoop voorbij is en ze niet meer bijna gratis zijn moet je er in...



Contra indicator in optima forma!

Maak er een bokaal + een vetleren oorkonde voor, die wint RT wat mij betreft jaar op jaar.