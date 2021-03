Slotcall: Weer die financials

Blijft in mijn ogen oppassen met banken en de verhuurders. Op papier allemaal heel leuk dividend maar ook koersrisico, dat hebben we tijdens en pre coronatijd al meerdere keren gezien. De schuldenbergen bij ondernemers zijn voor banken een zorg, die zullen toch tot schuldsanering over moeten gaan als er geen kans meer is op terugbetaling.



De verhuurders hebben zelf een (te) hoge schuld. Dat is nu nog geen probleem maar wel als de huurinkomsten ook na corona achterblijven als we bij het afbouwen/wegvallen van coronasteun een na-eil effect krijgen. Er staat ook steeds meer leeg, dat drukt de asset waarde flink omlaag.



Verder zou ik me toch ook wel zorgen maken om verhuurders in de particuliere sector. Nu lijkt het beleid nog mee te vallen maar in eigenlijk alle partijen behalve CDA en VVD klinken steeds meer geluiden om particuliere verhuur minder aantrekkelijk te maken of zelfs hard aan te pakken/te verbieden. U kunt dit natuurlijk als linkse bangmakerij zien maar reken er maar op dat het voor verhuurders de aankomende jaren minder aantrekkelijk gaat worden, anders zullen partijen als PVDA/D66 die aankomende kabinetsperiode toch zullen moeten meeregeren hard worden afgerekend door hun achterban. Ik zie veel beleggers naar deze sector vluchten terwijl ze zich niet bewust zijn van de risico's. Bij strenge politieke maatregelen kan de koers van een dergelijk fonds zo een duik omlaag nemen