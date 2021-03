BeursVandaag: Van TINA naar TIA

De AEX indicatie ziet er goed na een Wall Street rally, maar New York hapert alweer en de Amerikaanse rente nadert 1,60%.

Zo ziet er de markt er nu een week of drie uit. De inflatieverwachtingen in de VS lopen op, dat viel - zo heet het traditioneel en oneerbiedig - het slimme geld op de rentemarkt op, waarna het domme geld op de aandelenbeurs volgde. Vooral dure technologie merkt dat, daarom geef ik Nasdaq 100 en AEX (in dollars).

Dit plaatje hoort er bij: die rente versus het dividendrendement van de S&P 500. Willen we risico of risicovrij is een steeds lastiger vraag aan het worden voor Amerikaanse institutionele beleggers. TINA is even over, ofwel there is no alternative. Dat is er nu wel. En dat is wat deze markt anders maakt sinds lang.

Dit plaatje past er mooi bij: dit geld jeukt iedereen in de zak. Als dit de economie in gaat, komt er zeker inflatie. Maar die is maar van korte duur, meent de Fed en de ECB horen we hier deze week over met donderdag een rentebesluit. Let wel, rentes en inflatieverwachtingen liggen in de EU veel lager.

Reken u echter niet rijk. Mede door gedoe in het Midden-Oosten staat Brent boven $70. Combineer dat met een aantrekkende dollar, de hefboomwerking van taxes en accijnzen en de benzineprijs wordt misschien nog wel een issue bij onze Tweede Kamerverkiezingen van over twee weken.

Dank collega Niels Koerts voor de vooruitblik op deze week met onder onder meer cijfers JDE Peet's. Basic-Fit, TKH, Sif en Beter Bed en een ECB rentebesluit. Vandaag is de agenda leeg en u ziet de opening ziet er goed uit. Er is geen nieuws, geen cijfer en één adviesje: niks te doen op Beursplein 5.

Marktbreed valt op dat de dollar en commodities goed liggen, maar ik weet niet waarom China zo slecht presteert. Tienjaarsrentes:

Nederland +2 basispunten op -0,23%

Duitsland +2 op -0,29%

VS +3 op 1,59%

Bitcoin doet +1,2% nipt onder $50K.

Analistenadvies luidt:

PostNL: naar €3,60 van €3,15 (hold) - Berenberg

De agenda met dat Duitse cijfer dat even met -2,5% voor de dag komt. Wat een sof.

08:00 Duitsland industriële productie jan +0,8% MoM

Veel plezier en succes vandaag.