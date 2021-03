TA: Pullback voor tech

Chinese export trekt flink aan





De export en import in China zijn in de maanden januari en februari sterker toegenomen dan verwacht. Dit bleek zondag uit handelsdata van de Chinese overheid, waarbij de eerste twee maanden van 2021 samen zijn genomen.



De export uitgedrukt in dollars steeg op jaarbasis met 60,6 procent, waar een stijging van 40 procent was voorzien. De import nam met 22,2 procent toe, waar op een plus van 15 procent was gerekend.



Daarmee kwam het handelsoverschot over januari en februari uit op 103,25 miljard dollar, waar een overschot van 57,7 miljard was voorzien.



Gerekend in yuan bedroeg het handelsoverschot in januari en februari 675,86 miljard yuan.



