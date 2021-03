Slotcall: Amerikaanse meevaller

Las eind 2019 een interview in de standaard ( Fin./ Econ. krant van bij ons ) een interview van joernalist Jan Reyns met 2 Amerikaanse grote vermogensbeheerders over hun verwachtingen voor 2020. Interview werd in Londen afgenomen.

Op de vraag naar hun vooruitzichten antwoorden ze : Long Amerika / Short Europese aandelen.

Hun favoriete beurs om te schorten was de beurs van Amsterdam.

Op de vraag naar het waarom, gaven ze beiden als antwoord : " omdat Amsterdam zo gemakkelijk te schorten was.



Er is nog steeds niet veel veranderd.