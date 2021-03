TA: Lente in de rente

Bericht delen via:

Technisch is de negatieve Nederlandse rente binnenkort voorbij. De lente breekt door in de rente.

Het technische plaatje van de Nederlandse kapitaalmarktrente heeft goed nieuws voor de pensioenfondsen in petto. Ook boomers kunnen opgelucht ademhalen.

Technisch is de Nederlandse kapitaalmarktrente uit haar dalende trend gebroken. De rente lijkt weer opwaarts te draaien en zou binnenkort zelfs weer boven de 0% kunnen stijgen. Kunnen de pensioenen weer geharmoniseerd worden.

Wopke en huizenkopers

Voor toetreders tot de huizenmarkt is dit minder positief, nu het technische plaatje op termijn hogere rentestanden aangeeft.

Het zal niet lang meer duren, of de kapitaalmarktrente staat weer boven de 0%. Dus het hypoteekwalhalla lijkt voorbij. Ook Wopke, die tot voor kort over 'gratis' geld kon beschikken, moet snel in actie komen om z'n miljarden binnen te harken.

Gratis geld

De Nederlandse kapitaalmarktrente is vooral onder ECB-president Draghi flink gedaald. In 2011 (toen Draghi ECB-president werd) de noteerde de rente bijna +3,75% (top 2011), in augustus 2019 werd een historisch dieptepunt van -0,60% aangetikt.

Maar technisch heeft de rente de 0-procents-grens weer in zicht, daar liggen de lows van 2017, die nu voor tegendruk gaan zorgen (zie de meerjarengrafiiek hieronder). Ik heb hier al diverse keren, vooralsnog vergeefs, aangegeven dat de rente boven de 0% kan stijgen.

Ik beoordeel de grafieken van de Nederlandse kapitaalmarktrente en de 10-jarige staatlening, om te zien hoe snel de rente weer positief wordt.

Het forse herstel in de rente valt vrijwel naadloos samen met de positieve lange termijn ontwikkelingen in zakelijke waarden. Dit duidt doorgaans op sterke economische ontwikkelingen.

Eerst de Nederlandse beurs, die bezig is met een beperkte terugval

Beperkte terugval AEX

De AEX-index oogt technisch grillig. De Nederlandse beurs heeft het patroon met lagere topjes nog niet achter zich gelaten. De index kan in het slechtste geval terugzakken naar de voorliggende koerstoppen rond 632,12 punten.

Zolang de koers hierboven weet te blijven, oogt het lange termijn technische beeld redelijk positief. Deze zogenaamde pullback zou het sterke lange termijn technische beeld kunnen valideren.







Korte termijn: Nederlandse kapitaalmarktrente draait opwaarts

Zoals al eerder hier is aangegeven, lijkt de rentestijging goed nieuws voor Nederlandse pensioenfondsen. Op korte termijn is er duidelijk sprake van een stijgende rente.

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft koerspieken van eind vorig jaar (tussen -0,40 tot -0,45%) gebroken. Daarmee is er duidelijk sprake van een technische draai naar boven.

Verder zien we, in elk geval op korte termijn, weer stijgende rentebodems.







Lange termijn: Nederlandse kapitaalmarktrente naar 0%

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente weet rond 0,45% een hogere bodem te vormen. Dit signaleert een eerste technische verandering.

Een tweede technisch indicatie op hogere rentestanden is het feit dat de dalende trend is gebroken. De steun ligt op -0,60% (de bodem van augustus).

Het is de eerste keer sinds medio 2018 dat een rentetop is gebroken, te weten de rentetop van september. Het lijkt erop dat nu de rentebodems van 2016 en begin 2019 rond 0% worden opgezocht.

Het is niet uitgesloten dat de huidige rentestijging daar, in elk geval tijdelijk, wordt tegengehouden. Op termijn is een doorbraak daarvan niet uitgesloten.





Meerjaren grafiek Nederlandse rente

De Nederlandse 10-jaarsrente is uit een 14-jarige neerwaartse trend gebroken. Het herstel is technisch sterk. Wel heeft de rente de 0-procents grens weer in zicht, waar de lows van 2017 liggen. Deze kunnen op korte termijn voor tegendruk zorgen.

Pas na een overtuigende stijging boven de lows van 2017 rond de 0-procents grens zal de lente in de rente echt tot leven kunnen komen.