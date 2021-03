Slotcall: Draai in in de markt

"De steekproef is namelijk te klein. 6,7% van 124 mensen is afgerond 8, wat wel een heel laag aantal is."



Het gaat niet om die 8 personen, de steekproef bestond uit 248 (2x124) personen! En of het verschil tussen beide groepen statistisch significant is hangt behalve van de grootte van de 2 groepen ook af van het a priori te verwachten verschil. Het valt daarom niet te zeggen of de steekproef al dan niet te klein was.