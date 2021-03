Slotcall: Draai in in de markt

Er lijkt een draai in de markt zichtbaar. Technologie staat in de uitverkoop, terwijl de defensieve havens massaal worden opgekocht. Deze trend werd afgelopen week ingezet, maar nu vindt er een versnelling plaats.

De grote vraag is of deze beweging tijdelijk is, of dat defensieve havens de rest van het jaar inderdaad de boventoon gaan voeren. De rente speelt hier een belangrijke rol. Gaat deze hard omhoog, dan wordt het voor technologie-aandelen een lastig jaar.

Trekt de economie aan en blijft de rente laag, is deze daling van de technologie-aandelen vermoedelijk een correctie in een stijgende trend. Omdat het een zeer lastige opgave is om op tijd de switch van groei- naar defensieve waardeaandelen te maken, heb ik gewoon beide type bedrijven in portefeuille.

Het is niet de manier om een grote outperformance te behalen, maar het verlaagt wel het risico. En dat is ook wat waard. Er is namelijk niets frustrerender om 10% in het rood te staan, terwijl de markt 10% oploopt. Ik kan erover meepraten.

Galapagos

Een interessante stijger is Galapagos (+3,8%). Uit een studie met 248 proefpersonen bleek dat Filgotinib niet vaker leidt tot een afname van de spermaconcentratie bij mannelijke patiënten.

Bij Filgotinib kregen 6,7% van het aantal gebruikers te maken met een afname van de spermaconcentratie van 50% of meer. Bij de placebogroep is dit 8,3%. Dat terwijl Filigotinib in de Verenigde Staten mede is afgekeurd, omdat er zorgen waren over het effect op de vruchtbaarheid van mannen.

Wie nu denkt dat Filgotinib een grote kans maakt om door de toezichthouder FDA toegelaten te worden, komt echter bedrogen uit. De steekproef is namelijk te klein. 6,7% van 124 mensen is afgerond 8, wat wel een heel laag aantal is.

Hier kunnen dus geen algemene conclusies uit getrokken worden, waardoor de koersstijging van Galapagos niet overdreven groot is.

Very happy with the MANTA press release this morning. — Onno van de Stolpe (@OvandeStolpe) March 4, 2021

Pharming

De markt reageert lauwtjes op de jaarcijfers van Pharming (+0,2%). Het biotechbedrijf behaalt een groot deel van zijn omzet uit Amerika, waardoor het last heeft van de zwakke dollar

De 10% lagere winst komt dus niet als een grote verrassing. De voorzichtige outlook is een kleine tegenvaller. Pharming rekent op aantrekkende verkopen van Ruconest en een winstgevend jaar.

Vooral dat laatste geldt als een open deur. Voor dit jaar rekent de IEX-Beleggersdesk op een winst per aandeel van €0,07. Daarmee noteert het biotechbedrijf tegen 16 keer de getaxeerde winst.

Of Pharming daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes koelen vandaag wat af.

Nederland: -2 basispunten (-0,26%)

Duitsland: -2 basispunten (-0,32%)

Italië: -2 basispunten (+0,74%)

Verenigd Koninkrijk: -5 basispunten (+0,73%)

Verenigde Staten: +0 basispunten (+1,47%)

Brede markt

De AEX zakt 0,9% en daarmee presteren we wederom slechter dan de Duitsers (-0,2%) en Fransen (+0,0%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 5,3% en noteert 25,3 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,5% in het groen. De Nasdaq blijft met een plus van 0,1% wat achter.



De euro zakt 0,2% en noteert 1,204 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,3%) en zilver (+0,1%) houden het hoofd boven water.

Olie: WTI (+5,9%) en Brent (+5,8%) zijn niet te houden.

Bitcoin (-1,4%) handhaaft zich boven de $50.000.

Het Damrak:

Mocht u overwogen in chippers zitten dan raad ik u aan vandaag niet in te loggen op uw De Giro account. ASML (-6,1%), ASMI (-5,1%) en Besi (-6,7%) maken een enorme duikvlucht. Het lijkt een typisch gevalletje sectorrotatie te zijn, want groot nieuws kom ik niet tegen.

(-6,1%), (-5,1%) en (-6,7%) maken een enorme duikvlucht. Het lijkt een typisch gevalletje sectorrotatie te zijn, want groot nieuws kom ik niet tegen. ABN Amro (-0,4%) heeft een nederlaag geleden in de rechtzaal. De bank moet een klant compenseren die vindt dat hij te veel rente heeft betaald over een doorlopend krediet. Beleggers zijn niet onder de indruk.

(-0,4%) heeft een nederlaag geleden in de rechtzaal. De bank moet een klant compenseren die vindt dat hij te veel rente heeft betaald over een doorlopend krediet. Beleggers zijn niet onder de indruk. Unibail Rodamco (+6,0%) knalt omhoog. Steeds meer landen versoepelen hun coronamaatregelen en gisteren werd ook nog bekend dat zakenman Xavier Niel zijn belang in het bedrijf uitbreidde. Dit diezelfde persoon die afgelopen jaar samen met Leon Bressler succesvol in opstand kwam tegen de aandelenemissie.

(+6,0%) knalt omhoog. Steeds meer landen versoepelen hun coronamaatregelen en gisteren werd ook nog bekend dat zakenman Xavier Niel zijn belang in het bedrijf uitbreidde. Dit diezelfde persoon die afgelopen jaar samen met Leon Bressler succesvol in opstand kwam tegen de aandelenemissie. Defensieve havens zoals Ahold (+2,2%) en Unilever (+1,4%) worden opgepikt.

(+2,2%) en (+1,4%) worden opgepikt. Boskalis (-1,6%) leverde puike jaarcijfers af, maar de markt is niet onder de indruk. Het aandeel heeft de laatste maanden overigens al een aardig ritje gemaakt.

(-1,6%) leverde puike jaarcijfers af, maar de markt is niet onder de indruk. Het aandeel heeft de laatste maanden overigens al een aardig ritje gemaakt. Royal Dutch Shell (+2,4%) en Fugro (+3,6%) profiteren van de hogere olieprijs.

(+2,4%) en (+3,6%) profiteren van de hogere olieprijs. Risicovolle groeiers zoals Alfen (-6,2%) en Fastned (-7,0%) moet u vandaag even niet hebben. Laatstgenoemde is binnen een maand gehalveerd.

(-6,2%) en (-7,0%) moet u vandaag even niet hebben. Laatstgenoemde is binnen een maand gehalveerd. BAM (+1,5%) staat dit jaar met een plus van 39% in de top 3 van beste aandelen van het Damrak. Het wonder is geschied.

Adviezen

ABN Amro: naar €15,40 van €14,90 en kopen - Kepler Cheuvreux

ING: naar €13,70 van €13,30 en kopen - Kepler Cheuvreux

Wolters Kluwer: naar €73 van €72 en houden - Kepler Cheuvreux

Agenda