Valse beloftes en claims Robinhood

Het gesprek ging ongeveer zo met mijn jonge collega. Laat ik zeggen dat hij meer dan twintig, maar veel minder dan dertig jaar is.

Wat, jij hebt in januari ook in GameStop zitten gokken?

Ja en in BlackBerry, via een appje van een broker.

Nog wat verdiend?

GameStop was ik net op tijd uit. Toen dacht ik slim te zijn bij BlackBerry... Nou ja, geld verloren, maar wel veel gelachen!

Vat je het in ieder geval goed op. Je belegt toch ook echt?

Ja, in trackers. Wat jullie ervaren rotten bij IEX mij aanraden (ja, dat zei hij echt)

Op zo'n jonge leeftijd al keurig je geld beleggen - hij gaat heel wat meer rendement maken dan ik pas vanaf mijn 37e - en met het losse geld in de zak lekker stunten op de beurs. Mijn collega begrijpt het en komt er wel. Ik vrees alleen dat dat niet voor zijn generatie geldt, zeg maar de Robinhood-beleggers.

Ik (bouwjaar 1968, ik zeg het maar meteen) schrijf dat woord cursief, omdat dit gratis platform synoniem is voor gokken op alles wat maar hard beweegt op de beurs, waardoor het nog harder gaat. Helemaal als professionele handelaren en huizen er ook meteen op springen en met meer geld dan nickles & dimes.

Dat ik gratis cursief schrijf moet ik ook duiden, want gratis bestaat niet op de beurs. Een beurs onderhouden kost geld en dus betaalt u dat als belegger of eindgebruiker: linksom via de aloude transactiekosten, of rechtsom (als het zogenaamd gratis is) via de spread in het boek, waar u nooit de beste prijs krijgt.

Een oude grijsaard tegen de jeugd

Een paar weken geleden baarde de 97-jarige beleggersmiljardair (hij kan dus wat) Charlie Munger opzien. Hij is al lang brother in arms van Warren Buffett bij Berkshire Hathaway. Munger deed ferme uitspraken over de Robinhood-community en de frenzy in GameStop en consorten, wat meme-aandelen is gaan heten.

Hij vond dat een nieuw generatie beleggers er door gratis brokers als Robinhood in wordt geluisd. Leest u het hier nog even na:

"It’s really stupid to have a culture which encourages [so] much gambling in stocks by people who have the mindset of racetrack bettors and, of course, it will create trouble, as it did," Charlie Munger said. https://t.co/Ly5YNTew8K — MarketWatch (@MarketWatch) February 25, 2021

Dat heeft hij geweten. Robinhood wijdde er zelfs een draad aan. Support was er ook, zoals u ziet.

Het eenvoudige sommetje

Vandaag lees ik Bloomberg dat op social media de grise eminence ook de wind van voren kreeg en dat Bernstein scheidsrechter speelt. Citaten:

Munger faced blowback on social media after he compared the frenzy of trading by inexperienced investors on Robinhood Markets to gamblers using the stock market to place bets like they would on racehorses. He also warned that it wouldn’t end well.

En nu komt het. Bernstein deed (volkomen overbodig, zo meer) onderzoek wie gelijk had. Munger of - en nu moet het u als belegger echt gaan jeuken - zij die beweren dat het dit keer anders is. Iets wat Buffett en hij ook tijdens de dotcom bubble van meer twintig jaar kregen te horen, maar dit terzijde.

Munger’s comments “were derided as those made by an old guy who does not understand modern markets,” Bernstein wrote, but stock market history backs up Munger’s point about a short-term focus being harmful to one’s wealth, particularly when chasing popular momentum stocks.

Even verderop:

“The probability of success when day trading is only slightly better than when flipping a coin,” Bernstein noted. “There has historically been about a 54/46 chance of making money when holding stocks for a day versus 50/50 from coin flipping.”

The odds of losing money in the markets decline as one’s time horizon expands, and time is an “effective risk reduction tool,” except when investing in gold or commodities, Bernstein wrote in its report.

The probability of success when day trading is only slightly better than when flipping a coin, a report says https://t.co/jkyirIPL6p — Bloomberg (@business) March 4, 2021

Niks democratisering

Ik loop alles punten bij na, want het zijn er nogal wat. Ten eerste over die 56%-44%. Dat klopt. In the long run zijn aandelen echter een no-brainer, want er was nog nooit een periode in de geschiedenis langer dan twintig jaar waarin aandelen geen bruto rendement opleverden. Let wel, bruto.

Want behalve dat er standaard inflatie en taxes afgaan, zijn er de kosten. Uw broker kost al dan geen geld, transacties idem dito en de spread kan structureel ook heel duur uitpakken. Het zijn bijna per definite de notoire in- en uitstappers die met kosten hun eigen rendement om zeep helpen.

Het lijkt alsof gratis brokers dit euvel hebben verholpen, maar u betaalt u fees via het boek. Daarom vind ik de claim van Robinhood (en Jim Cramer) dat ze beleggen democratiseert onterecht. Daar hebben de ICT-revolutie, de market maker en high frequency traders al voor gezorgd door kosten te decimeren.

Daar hebben in het verleden onder meer BlackRock en Vanguard al over gepubliceerd - met een bedankje er bij, echt. Robinhood voert dat kosten maken juist weer op, doordat mensen, omdat ze de illusie hebben dat het gratis is, maar raak en impulsief in en uit wat voor assets dan ook gaan.

Ik zou eerder zeggen dat de groters brokers het blinde gokken op de beurs institutionaliseren en tot een ware risicofactor maken.

Het ligt ook áltijd aan de AEX (11% per jaar)

Even een zijpaadje, de AEX is vandaag jarig en die rendementen uit mijn onderstaande tweet staan er gewoon. Weliswaar was het Damrak van 1983-2000 geweldig en daarna tot de dag van vandaag heel wat minder, maar die 11% komt ruim uit boven het langste gemiddelde. Dat is (een academische) 7%:

Sinds 1602 (VOC, academisch) 7%

Sinds 1802 (Jeremy Siegel, academisch): 7%

Sinds 1870 (Robert Shiller, academisch): 7%

Sinds 1896 (Dow Jones Industrial Average): 7%

Sinds 1900 Nederlandse aandelen (Robeco): 8%

Sinds 1970 MSCI World Index: 10%

Een jaar of twee geleden mailde iemand mij, met wie ik regelmatig contact had, dat hij met beleggen stopte. Hij had dertig jaar in Nederlandse aandelen belegd en nooit iets verdiend, zei hij. Dat lag aan de beurs en de aandelen, meende hij stellig. Ik mailde hem deze grafiek terug.

Ik vroeg hem waar het fout was gegaan. Daar ging hij niet echt op in. Het lag aan de beurs en aan de aandelen, herhaalde hij...

Goedemorgen, de #AEX en #AMX zijn vandaag jarig: gefeliciteerd, ze zijn 38 lentes jong. Dit is zowel prijs, herbelegd en geïndexeerd en in al die jaren trakteerden ze gemiddeld op 11% en 11,5% bruto rendement per jaar pic.twitter.com/Nu3lS37rA2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 4, 2021

Valse claim to fame?

Terug naar mijn verhaal, dat impulsief dat ik net gebruikte is een mooi woord voor gokken. En dat is precies wat beleggen niet is. Dat is sommen maken:

Horizon en doel bepalen

Risicoprofiel vaststellen

Inleg bepalen en in de toekomst extrapoleren

Kosten inschatten en ook in de toekomst extrapoleren

Yield uitrekenen (dividenden, coupons, huren en royalties eveneens vooruit in de tijd extrapoleren)

En dan maar zien wat de koers doet, want dat is van tevoren niet te bepalen. U kan zo met een beste, gemiddelde en slechtste scenario uw eindbedrag inschatten. Dat is beleggen! Ja, maar onze gebruikers - klanten zijn het niet, dat zijn de market makers van de broker - hebben $35 miljard opgebouwd!

Ook die claim to fame deed Robinhood in de hearing in het Congres vorige maand. Goh, hoe zou dat nou toch komen? Robinhood is live sinds 2016 en de grote klantenaanwas was sinds maart van vorig jaar, toen de lockdowns werden afgekondigd en het helicoptergeld neer daalde. Perfect timing, dat zeker!

Iedereen op de beurs weet echter dat timen de meest hachelijke bezigheid op de berus is en daarom houd ik zelf die $35 miljard maar als toevalstreffer aan. De markt komt niet altijd uw kant uit, zou een beurswijsheid kunnen zijn. Ik kan het ook anders zeggen: een track record van vijf jaar zegt niets op de beurs.

Groen beleggers hebben daar ook een handje van, maar dat is weer een ander verhaal. In ieder geval kent de beurs heel wat moeilijkere periodes van vijf jaar dan de afgelopen periode, hoewel het eind winter vorig jaar drie weken lang met dik hout ging.

Dé beurswijsheid

Over beurswijsheden gesproken! Dit is misschien wel de belangrijkste die er is, eentje van een beroemde en welbespraakte belegger (1912-2008)

Of moest u hier ook al denken toen u net deze zinnetjes in het Bloomberg stuk over Munger las?

Munger’s comments “were derided as those made by an old guy who does not understand modern markets,” Bernstein wrote, but stock market history backs up Munger’s point about a short-term focus being harmful to one’s wealth, particularly when chasing momentum stocks.

Munger heeft The Great Depression aan den lijve meegemaakt en gelet op zijn succes, luister ik zelf goed als hij iets zegt. En hij kan er wat wat van. Zijn mooiste vind ik: Mannen gaan ten onder aan drie dingen: liquor, lady's en leverage. Enfin, toen ik twintig was wist ik ook alles beter. Ik belegde alleen niet.

Ik had nu ook met een appje in bitcoin gezeten en ik zou nog steeds in GameStop zitten. Want de strijd tegen Wall Street en de hedge funds gaat door! Ik was niet blij geweest, want ik behoorde ook tot die 80% die alleen maar verliest via zulke gokplatforms. Mijn jonge collega vat dat beter op met zijn humor:-)

Hoe het afloopt

We gaan zien hoe deze app & Robinhood hype eindigt, maar eindigen gaat die. Misschien wel via de wet en anders wel via een welgemikte krach of bear market, al dan niet in combinatie met het eindigen van de lockdowns en gratis geld. De dotcom generatie werd van 2000-2003 ook tot op het bod uigekleed.

Ze kwamen nooit meer terug op de beurs en dat vind ik de tragiek van de actualiteit. Er komt misschien weer een gedecimeerde generatie die niets van beurs en beleggen moet hebben, omdat ze zelf alleen maar met casino en gokken bezig waren, zonder dat ze het zelf wisten. Of het beter wisten. En blijven weten.

Daar heeft Mr. Market al helemaal geen geduld mee. Vraag het verder maar aan Munger. Of die belegger die er na dertig jaar maar mee kapte. Of om de vergelijking nog maar een keer met de dotcom bubble te maken: toen verleidde ene Wordlonline ons met valse beloftes, claims en achteraf mededelingen.