Tracker Tips: Nieuwe ESG-varianten

De in Chicago gevestigde vermogensbeheerder Northern Trust heeft deze week, bij wijze van introductie in Europa via hun fondslabel FlexShares, twee smart beta ESG-ETF’s gelanceerd.

FlexShares is een gerenommeerde speler in de VS. Er is inmiddels meer dan €1 biljoen vermogen belegd in de Europese ETF-markt.

Duurzaam duo

De gelieerde strategieën houden rekening met klimaatfactoren, een deel van de markt dat momenteel een snelle groei doormaakt.

De FlexShares Developed Markets Low Volatility Climate ESG UCITS ETF met ticker QVFD en isincode IE00BMYDBG17 en de FlexShares Developed Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETF met ticker QDFD en isincode IE00BMYDBM76 zijn beide verhandelbaar op Euronext Amsterdam met een jaarlijks kostenplaatje van respectievelijk 0,25% en 0,29%.

Northern Trust werkt samen met indexprovider Stoxx om op maat gemaakte indices te produceren die bedrijven volgen die beter voorbereid zijn op de overgang naar een CO2-vrije economie.

STOXX Global 1800

De gerelateerde indices van het duurzame duo hebben de brede STOXX Global 1800 als beleggingsuniversum, waarbij ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens, tabak of thermische steenkool worden uitgesloten.

De twee ETF's implementeren een kwaliteitsfactormodel dat de 20% aandelen van de laagste kwaliteit binnen elke sector en regio elimineert. Ten slotte worden ze gewogen op basis van hun wederzijdse lage volatiliteits- of hoge dividendscores en hun impact op de CO2-voetafdruk.

Onderstaande grafiek geeft het netto rendement in Amerikaanse dollars weer van de twee onderliggende indices op basis van de afgelopen vijf jaar.

Flexibele indexering

Zoals de naam van het fondslabel al doet vermoeden past Northern Trust een meebewegende benadering toe. Veel aanbieders concentreren zich vaak op het verslaan van een index, maar FlexShares wil naar een uniek beleggersdoel toewerken.

Ze noemen hun aanpak derhalve Flexibele Indexering en richten zich op het helpen van de klant om een specifiek doel te bereiken. De gevolgde methode omvat het hele proces van concept tot indexconstructie en productontwerp.