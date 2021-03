Amsterdam heeft 't... niet meer

Met nu -1,6% vandaag is #AEX weer lachertje Europa. Index levert outperformance - dankzij alle tech aan boord - tov van EU en euro indices snel in. Dit is sinds 17-2-2020, de markttop voor de krach en daarna de wonderrally. Geïndexeerde prijzen, ook (herbeleggingsindex) #DAX pic.twitter.com/YquyqWj7Bx

U ziet ze allemaal onderaan spartelen in de AEX. Die krijgt zelf een pak slaag, terwijl op Brussel na alle Europese indices met een nul voor de komma handelen. Het zijn de technologie-aandelen die Amsterdam deze winter deden zwéééven: Adyen, ASMI, ASML en Prosus. Nu (even?) niet meer. Auw. En Just Eat Takeaway lag al zo slecht.

Column door: Arend Jan Kamp

