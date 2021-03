Slotcall: Weer die rente

Het leek vanochtend een prachtige beursdag te worden, maar het valt uiteindelijk wat tegen. Oplopende rentes en een zwak cijfer over de Amerikaanse arbeidsmarkt drukken het sentiment.

Volgens loonstrookjesverwerker ADP kwamen er afgelopen maand 117.000 banen bij en dat is aanmerkelijk minder dan de 177.000 waarop economen rekenden. Ook de inkoopmanagersindex over de Amerikaanse dienstensector viel tegen.

Allemaal signalen dat het iets minder goed gaat met Amerikaanse economie dan gedacht. Anderzijds moeten we het ook niet overdrijven. De AEX wint op het slot zelfs 0,01%.

ING

De topper binnen de AEX is vandaag ING (+4,1%). De bank profiteert van de oplopende rentes en is de afgelopen maand met zo'n 30% opgelopen. Toch blijft het onduidelijk in hoeverre de stijgende rentes aanhouden.

Dit is afhankelijk van de inflatie. Op korte termijn mogen we rekenen op flink hogere prijzen, maar kijken we naar de lange termijn dan zijn er twee factoren die de inflatie drukken: technologische vooruitgang en vergrijzing.

Dit is waarom de rentes de afgelopen decennia zijn gekelderd tot onder het nulpunt. Iets waar ING bijzonder veel last van heeft gehad. Momenteel koerst de bank tegen 10,5 keer de verwachte winst over 2021.

Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Fastned

Op de lokale markt verliest Fastned 4,3%. Dit is opmerkelijk, want Berenberg verhoogde vanochtend zijn koersdoel van €80 naar €91. Het koopadvies bleef uiteraard gehandhaafd. De markt schuiven het advies echter opzij.

Daar valt iets voor te zeggen, want vorige week was Berenberg bij de emissie nog de begeleidende bank. Kortom, van een onafhankelijk advies is niet echt sprake. Sowieso mogen we vraagtekens stellen bij dit advies.

Er staan momenteel 16,9 miljoen aandelen uit waarmee de Berenberg het laadstation waardeert op €1,5 miljard. Dat is zo'n 150 keer de verwachte omzet over dit jaar. Tja, dat zijn waarderingen die alleen eind jaren negentig normaal waren. We weten hoe dat afliep.

Rentes

De rentes gaan zoals gezegd in een brede lijn omhoog. De Amerikaanse tienjaarsrente koerst echter nog onder de top van afgelopen vrijdag.

Nederland: +5 basispunten (-0,24%)

Duitsland: +5 basispunten (-0,30%)

Italië: +6 basispunten (+0,75%)

Verenigd Koninkrijk: +9 basispunten (+0,78%)

Verenigde Staten: +7 basispunten (+1,48%)

Brede markt

De AEX klimt 0,01% en daarmee presteren we een tikje slechter dan de Duitsers (+0,2%) en Fransen (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 0,7% en noteert 24,3 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De S&P500 (-0,2%) en Nasdaq (-0,9%) koersen in het rood, terwijl de Dow Jones (+0,4%) de weg omhoog vindt.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,208 ten opzichte van de dollar.

Goud (-1,1%) en zilver (-1,6%) hebben het niet.

Olie: WTI (+3,1%) en Brent (+2,6%) hebben er zin in.

Bitcoin (+8,4%) alweer op weg naar nieuwe records.

Het Damrak:

ASML (-1,6%) haalt een mooie order van €1,2 miljard binnen, maar de markt denkt er het zijne van. Ik weet niet of dit al in de boeken stond, of bekend was (ook in Den Haag en Washington), maar dagkoers #ASML reageert niet #SMIC #AEX https://t.co/TswJ4tAOJI pic.twitter.com/jFMoVw8JAZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 3, 2021

(-1,6%) haalt een mooie order van €1,2 miljard binnen, maar de markt denkt er het zijne van. De Franse zakenman Xavier Niel heeft zijn belang in Unibail Rodamco (-0,0%) uitgebreid naar 11,4%.

(-0,0%) uitgebreid naar 11,4%. De verzekeraars zijn on fire. Met name Aegon (+3,5%) en NN Group (+3,9%) liggen goed.

(+3,5%) en (+3,9%) liggen goed. De uitslagen binnen de midcap zijn beperkt. De grootste daler is Fagron (-1,9%). Het Financieel Dagblad meldt dat het bedrijf te maken krijgt met steeds meer concurrentie.

(-1,9%). Het Financieel Dagblad meldt dat het bedrijf te maken krijgt met steeds meer concurrentie. WDP (-1,6%) is even uit de gratie. Nu er licht aan het einde van de tunnel is, worden de coronawinnaars ingeruild voor de coronalosers. Kijk maar naar Eurocommercial Properties (+1,2%) en Sligro (+0,7%).

(-1,6%) is even uit de gratie. Nu er licht aan het einde van de tunnel is, worden de coronawinnaars ingeruild voor de coronalosers. Kijk maar naar (+1,2%) en (+0,7%). Aalberts (-0,3%) is geschrapt van de kooplijst van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel gaat wel met €8 omhoog naar €43.

(-0,3%) is geschrapt van de kooplijst van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel gaat wel met €8 omhoog naar €43. Morgenochtend presenteert Pharming (+0,6%) de jaarcijfers. Beleggers nemen een klein voorschot.

(+0,6%) de jaarcijfers. Beleggers nemen een klein voorschot. Nu er een bod op DPA (-0,3%) ligt, ontstaat er ook de nodige fantasie in Brunel (+3,4%).

(-0,3%) ligt, ontstaat er ook de nodige fantasie in Brunel (+3,4%). Een groeiaandeel zoals Alfen (-3,8%) heeft het op een dag als vandaag lastig.

Adviezen

Aalberts: naar houden van kopen en naar €43 van €35- Kepler Cheuvreux

Aedifica: naar €81 van €85 en verkopen - Barclays

Fastned: naar €91 van €80 en kopen - Berenberg

IMCD: naar €115,50 van €112,70 en houden - ING

Wolters Kluwer: naar €79 van €77 en kopen - Morgan Stanley

