D66-stemmers weten plusje te behalen

En ondertussen maken de D66 kippen zonder kop vrouwen Kaag en Ollongren er schaamloze vertoning van in Den Haag.

Vrouwen zijn al lang niet meer ondergeschikt aan mannen, enkel nog bij de SGP.Mw. Kaag maakt een zeer sterke indruk en is duidelijk toonaangevend in de kamer. Ollongren verdient alle respect, dat zij door de positieve coronatest even niet aan het verbergen van die notitie dacht. Dat lijkt me heel menselijk.D66 is de partij voor de toekomst!!!