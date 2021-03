Ze staan er echt: de Top 3 AEX year-to-date

U weet het, Aegon zit zeker niet aan een touwtje bij de Amerikaanse rente, maar van alle Nederlandse fondsen is de verzekeraar er het meest gevoelig voor. ING en ABN Amro verbazen misschien, omdat nog volkomen onduidelijk is wat de schade (slechte leningen) van de crisis wordt.

Het is 3 maart 2021, mensen. Die Top 3. Nee, u kunt deze pagina blijven verversen, maar de Top 3 is de Top 3. Bij Aegon wordt nu vast het Wilhelmus gezongen in de Zoom-meetings.

Column door: Arend Jan Kamp

