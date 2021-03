BeursVandaag: Het is weer fraai

Ja en nu dan? De markt is er deze week blijkbaar nog niet uit, na toch een stevige verliesdag op Wall Street. De Amerikaanse rente beweegt vlak.

Ophef du jour is er ook niet en de markten lijken in afwachting van een trigger, waar we nu weer met z'n allen iets van moeten vinden en vooral van moeten gaan kopen of verkopen. Dat is nooit ver weg, zegt u? Ja sinds vorig jaar, maar bij staan 2016 en 2017 als saaie jaren in mijn geheugen gegrift. Dagelijks... niks.

Enfin, vandaag zijn er weer geen cijfers en er is amper nieuws op het Damrak, maar wellicht dat dit advies over de tong gaat. Het sterke aan Berenberg vind ik dan wel dat ze geen enkele moeite doet ook maar énige schijn van onpartijdigheid op te houden.

Goedemorgen. #Berenberg dus dat vorige week die €150mln plaatsing deed à €80 per stuk. Bron ABM FN-DJ#Fastned pic.twitter.com/dSmDXmQQm4 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 3, 2021

Gewoon, omdat het kan, zet ik ik de Amerikaanse tienjaarsrente en de Nasdaq 100 in één grafiek vanaf de top herfst 2007. Is het normaal dat de index zo sterk op de rente reageert? Tja, ik kan hier een mooi verhaal bij verzinnen, maar knap iemand die er een correlatie uit weet te halen.

Vind ik deze toch beter, de waardering van de S&P 600 (verwachte koerswinstverhouding versus de Fed balans:

Dit vind ik zelf de beste, de meest logische, maar eentje die u zelden in beursverslagen en -duiding leest: gewoon, aandelen zitten aan het touwtje bij de (verwachte) winsten. Of andersom.

Marktbreed ziet het er toch aardig uit, nadat de koersen gisteren steeds verder wegzakten. Komt er deze winter nog een all time high voor de AEX op het bord, denkt u? Als de markt het op haar heupen krijgt, kan die er zo staan. De AEX kan ook zo weer met een vijf beginnen bij een tegenvaller of raar nieuws.

Azië ziet er goed uit en olie ook, verder zie ik weinig bijzonders, of het moet zijn dat de dollar een centje is verzwakt sinds begin deze week. Over dat ding horen we de laatste tijd ook niet zoveel. Kan ook zo weer anders zijn. Tienjaarsrentes:

Nederland minus 1 basispunt op -0,30%

Duitsland minus 1 op -0,35%

VS minus 1 op 1,41%

Bitcoin doet +2% net onder $50K.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:59 'Neste wil in Rotterdam raffinaderij biobrandstoffen bouwen'

07:53 Pensioenfonds Levensmiddelen verzet zich tegen dreigende korting

07:16 Hoop op economisch herstel stuwt Aziatische beurzen

06:08 Nederlanders laten meer vermogen na door bezit eigen woning

06:07 'Zakelijke dienstverlening groeit met 3 procent in 2021'

06:06 Winkeliers mogen weer klanten ontvangen op afspraak

02 mrt Chipmaker Intel moet 2,2 miljard betalen om patentbreuk

02 mrt Swapfiets in top tien snelst gegroeide Europese bedrijven van FT

02 mrt 'Dure' techaandelen drukken Wall Street weer in het rood

02 mrt Nog geen concrete datum waarop horeca open kan

02 mrt 'Na corona verdwijnt een derde van non-foodwinkels'

02 mrt Overleden topman van kantoor landsadvocaat beschuldigd van fraude

02 mrt JOZO-zout komt in Franse handen door overname

02 mrt Franse toezichthouder legt ING boete van 3 miljoen op

02 mrt IATA: crisis in luchtvaart nog groter in januari

02 mrt Animo voor winkelen op afspraak, praktische zaken nog lastig

02 mrt SoundCloud maakt betalingen aan artiesten 'eerlijker'

02 mrt Oud-topman Strukton en Centric moet ex meer betalen in smaadzaak

02 mrt Eerdere winsten vervlogen op Amsterdamse beurs

Analistenadvies luidt:

Fastned: naar €91 van Ç80 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met veel cijfer in België en Frankrijk, maar weinig aansprekende namen. De inkoopmanagersindex China dienstensector februari valt wat tegen, maar elders in Azië pakken ze beter uit dan verwacht. Tussen 09:00 en 10:00 uur komt Europa door (geen Nederland) en vanmiddag de VS nog.

Verder is er Amerikaanse banenrapport private sector over februari van ADP.

02:45 China Caixin services PMI feb 51,5

08:00 Vivendi Q4-cijfers

0:800 Peugeot

09:50 Frankrijk services PMI feb

09:55 Duitsland services PMI feb 46,8

10:30 VK services PMI feb 38,8

14:00 FiatChrysler

14:15 VS ADP arbeidsmarktrapport feb 125K

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index feb 58,5

En dan nog even dit

Op en neer en heen en weer, het lijken wel beurskoersen:

U.S. stocks ended lower and the Nasdaq fell nearly 1.7%, with technology shares the biggest drag on the market. The move down came a day after the S&P 500 registered its biggest daily percentage gain since June. Read more https://t.co/YQJ0fkKijW pic.twitter.com/1QU9RLn751 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2021

Na ook al een tegenvallende inkoopmanagersindex industrie, de Chinese economie hapert wat:

China's services sector grows at slowest rate in 10 months in February: Caixin PMI https://t.co/oe1awk0EuD pic.twitter.com/ZclbyrsU9q — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2021

Gokje, Musk gaat nog wel een keer voor het Witte Huis.

Elon Musk suggests renaming Boca Chica, the Gulf Coast town where SpaceX is building its deep-space rocket, to "Starbase, Texas" https://t.co/NinZgQZmCq — Bloomberg (@business) March 3, 2021

Square Bank?

After more than 4 years, Square has finally launched its new bank: Square Financial Services. @Kr00ney has the details. https://t.co/HqkwPWsQsI pic.twitter.com/uVLOz9jfVh — CNBC (@CNBC) March 3, 2021

Wie roept daar Japan scenario?

#ECB balance sheet has hit another fresh ATH as Lagarde keeps the printing press rumbling. Total assets rose by €9.3bn to €7,110.5bn in the past week on QE. ECB balance sheet now equal to 71.3% of Eurozone GDP vs Fed's 35.3%, BoE's 37.7% or BoJ's 129.1%. pic.twitter.com/OZeGMbj5IY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 2, 2021

Kijk aan:

Australian economy storms ahead as COVID recovery turns 'V-shaped' https://t.co/01fhwNTO2l pic.twitter.com/tQQMffqG4W — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2021

Hoeveel?!

U.S. gets 'C-,' faces $2.59 trillion in infrastructure needs over 10 years: report https://t.co/d21D6Cf6RV pic.twitter.com/JljqTdMtvy — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2021

Nog een keer, hoeveel?

How much would another round of fiscal relief do for economy? If enacted, proposed $1.9 trillion bill would be large enough to push GDP above pre-pandemic trend by midyear as per @Economics analysis…potential +7.4% 4Q/4Q growth rate would be best since 1983 @BEA_News @USCBO pic.twitter.com/UocebTsmfj — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) March 2, 2021

Citaat:

It could be game over for meme stocks with the nomination of Gary Gensler to lead the U.S. Securities and Exchange Commission. He said on Tuesday that if confirmed, he would take a closer look at trading gamification, inadequately funded platforms, and payments for order flow by market participants in light of the roller-coaster ride in GameStop’s share price earlier this year. But the agency has other, perhaps tastier, fish to fry, like special-purpose acquisition companies, or SPACs.

It could be game over for meme stocks with the nomination of Gary Gensler to lead the U.S. Securities and Exchange Commission. But the SEC has other, perhaps tastier, fish to fry, like SPACs, writes @GinaChon. https://t.co/U8wBHQ8RUa pic.twitter.com/NT0U4GmuKB — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) March 2, 2021

Daar zit wat in?

The market for SPACs is so hot that there's no time to give them good names. https://t.co/4aVFKeDXAN — Bloomberg (@business) March 3, 2021

Veel plezier en succes vandaag.