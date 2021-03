TA: AEX zoekt richting

En nu? Bananen report ADP komt weer uit. Uh. Banen report. Gratis Geld is leading. De enige indicator. Ik heb shorts CACie uitgebreid. Nu wachten op een mooie dag reversal om meer extra shorts CACie te kopen.



Zoals elke nacht - groene futures. Europa stijgt wat door. AEX future op de 666. Die hebben we vaker gezien. We staan deze ochtend op het niveau van gisteren ochtend. Kunnen de stieren nog een rondje hoger gaan duwen? Het kan. Kunnen de beren wat doen? Het kan.



Richting zoeken is een mooie headline voor deze posting. Ja waar gaan we heen? In ieder geval blijft de Western Debt World schuld produceren. Rating bureau's doen weinig. Ratio's van bedrijven verslechteren door bullish acties van die bedrijven zelf. En dat in de beste tijden ooit. Rating bureau's zullen als nog reageren, maar vooral als de kalf richting het verdrinkings proces zit. Ze zullen dat er net daarvoor doen. Dat is altijd wel goed. Voor de eigen juridische veiligheid. Gooi de Europese beurzen maar open.