Slotcall: Rentemarkt komt tot rust

De rentemarkt komt vandaag tot rust en daarom zijn de bewegingen op de beurzen redelijk beperkt. Uiteindelijk verliest de AEX 0,2%.

Daarmee blijven we een tikje achter ten opzichte van de overige Europese indices. Dit hebben we vooral te danken aan zwaargewicht ASML (-2,0%). De chippers liggen in zijn algemeenheid slecht. Op Wall Street zakken Qualcomm en Nvidia bijvoorbeeld circa 1,5%.

Verder zijn de bewegingen redelijk beperkt. KPN (+2,6%) herstelt wederom van de klappen van vorige week. Analist Martin Crum gaf eerder al aan dat deze daling met name een technische oorzaak kende.

Carlos Slim verkocht een deel van zijn converteerbare obligaties en professionele partijen zijn de kopers. Om het risicoprofiel intact te houden, verkopen zij dan een deel van hun aandelen KPN, wat tot koersdruk leidde. Dit loopt er nu weer langzaam uit.

Sligro

Sligro (+2,4%) is bezig aan een opvallende opmars. Sinds de bekendmaking van de coronavaccins is het aandeel met circa 60% opgelopen. Daarmee komt het aandeel aardig in de buurt van het niveau van vlak voor de coronapandemie.

Het management van levensmiddelengroothandel kunt in crisistijd een boodschap sturen. Afgelopen jaar wist het bedrijf de vrije kasstroom tegen alle verwachtingen in te verhogen naar €67 miljoen. Hierdoor zakte de schuldgraad naar 2,8 keer de ebitda.

Dit is nog altijd hoog, maar behapbaar. Door de bijzondere omstandigheden zijn de bankconvenanten tijdelijk verruimd naar 4. Kortom, een emissie lijkt voorlopig afgewend. Dit zorgt voor enige rust op de financiële markten en dan is de hogere koers een logisch gevolg.

Rentes

De rentemarkt komt wat tot rust. Alleen de Britse vergoeding op tienjaars staatspapier (-5 basispunten) springt er uit.

Nederland: -0 basispunten (-0,28%)

Duitsland: -0 basispunten (-0,34%)

Italië: +2 basispunten (+0,69%)

Verenigd Koninkrijk: -5 basispunten (+0,71%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+1,43%)

Brede markt

De AEX zakt 0,2% en daarmee presteren we aanmerkelijk slechter dan de Duitsers (+0,2%) en Fransen (+0,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 2,7% en noteert 24,0 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,5% in het rood. De negatieve uitschieter is de Nasdaq met een verlies van 1,1%.



De euro klimt 0,2% en noteert 1,208 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,5%) en zilver (+0,3%) krabbelen op.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,13%) blijven aardig liggen.

Bitcoin (-2,6%) blijft wat hangen onder de $50.000.

Het Damrak:

Kredietbeoordelaar Standard and Poors verhoogt de outlook van ABN Amro (-0,1%) van negatief naar stabiel. Dit betekent dat er voorlopig geen afwaardering komt.

(-0,1%) van negatief naar stabiel. Dit betekent dat er voorlopig geen afwaardering komt. De analisten van Berenberg zijn enthousiast over de cijfers van Wolters Kluwer (+1,2%). Zij verhogen daarom hun koersdoel naar €71. Door de dreigende inflatie en rente vindt de zakenbank het echter geen gunstig instapmoment. Het advies blijft daarom bij Houden.

(+1,2%). Zij verhogen daarom hun koersdoel naar €71. Door de dreigende inflatie en rente vindt de zakenbank het echter geen gunstig instapmoment. Het advies blijft daarom bij Houden. Barclays verlaagt zijn koersdoel voor Galapagos (+0,5%) met 20%, maar de markt is niet onder de indruk.

(+0,5%) met 20%, maar de markt is niet onder de indruk. Unibail Rodamco (-2,1%) en Eurocommercial Properties (-1,5%) koelen na de rally van de afgelopen dagen wat af.

(-2,1%) en (-1,5%) koelen na de rally van de afgelopen dagen wat af. De R-waarde in Nederland is gestegen tot boven de 1, wat betekent dat het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. Slecht nieuws voor onder andere Basic-Fit (-1,1%).

(-1,1%). Pharming (-1,9%) start een genetisch testprogramma in de VS en Canada. Hier leest u er meer over.

(-1,9%) start een genetisch testprogramma in de VS en Canada. Hier leest u er meer over. Zijn er wellicht beleggers/speculanten die nu hun geld van tafel halen bij PostNL (-1,6%)?. Gisteren zette de post- en pakketbezorger de hoogste koers sinds februari 2018 op het bord.

(-1,6%)?. Gisteren zette de post- en pakketbezorger de hoogste koers sinds februari 2018 op het bord. Het volume van de luchtvracht is in januari uitgekomen op het niveau van voor de pandemie. Blijkbaar komt dit niet als een verrassing, want Air France-KLM zakt gewoon 1,0%.

zakt gewoon 1,0%. Alfen (-3,1%) kent een baaldag.

(-3,1%) kent een baaldag. Lokaal springt DPA (+7,9%) er positief uit. Gilde Equity Management wil de detacheerder tegen €1,70 per aandeel van de beurs halen. De premie van 8% ten opzichte van de slotkoers van gisteren is bijzonder mager.

Adviezen

AMG: naar €36 van €30 en kopen - Berenberg

ASMI: naar €275 van €150 en kopen - Insinger Gilissen

ASMI: naar €230 en kopen - KBC

Galapagos: naar €69 van €85,50 en houden - Barclays

ING: naar €10,50 van €10 en kopen - UBS

Wolters Kluwer: naar €71 van €70 en houden - Berenberg

Agenda