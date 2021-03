BeursVandaag: Volgende hype, graag?

Zo snel als het renteverhaal vorige week in de markt kwam, zo snel verdwijnt het ook weer?

Een welgemikte rally was er gisteren (op Wall Street) en zo blijft de opgaande trend intact, ook in de hiervoor gevoelig gebleken AEX:



De korte opgaande trend in de Amerikaanse rente is echter ook nog geldig. Ik zou het inflatieverhaal zeker niet meteen begraven, gelet ook op de inflatiecijfers in de inkoopmanagersindices gisteren.



Verder is er niet zoveel te doen, dus kan dit stukje kort. Bij ons heeft Pharming donderdag cijfers, maar vandaag alvast een persbericht met een nieuw testprogramma. CM.com doet een kleine overname.

Marktbreed maken we even een pas op de plaats na het feestgedruis, maar veel slelt het niet voor.

Dollar trekt aan tot 1,20, commodities dalen, Azië zakt ook en bitcoin stijgt 5,4% naar ruimt $48. De tienjaarsrente:

Nederland vlak op -0,28%

Duitsland vlak op -0,34%

VS -3 basispunten op 1,42%

