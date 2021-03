TA: Dips in chips

De meeste "beleggers" lijken rekening te houden met het voort denderen van de trein. Het wachten is op een adempauze, een ferme terugslag. Wat is dichterbij, een ATH of een correctie van een 20% ?



Wat mij zorgen baart op dit niveau is de hoge waardering (zie Schiller PE Ratio) en het oplopen van de rente in de US.



Current Shiller PE Ratio: 35.33 +0.82 (2.38%)



4:00 PM EST, Mon Mar 1

Mean: 16.79

Median: 15.82

Min: 4.78 (Dec 1920)

Max: 44.19 (Dec 1999)