TA: Dips in chips

Recent zag ik een bericht voorbijkomen dat automakers wereldwijd te maken hebben met chiptekorten. De tekorten zijn inmiddels zo nijpend dat enkele Japanse autofabrikanten hun productielijnen hebben stilgelegd. Bovendien hebben de verkoopcijfers van auto's, vrachtwagens en bussen eronder te lijden.

Analisten zien daarnaast explosieve vraag naar cpu's, grafische chips, datacenterproducten en chips voor spelletjesconsoles. Vooral die laatste sector heeft veel last van tekorten, waardoor ook gameconsoles zoals de PlayStation 5 zeer moeilijk leverbaar zijn. Dat speelt al sinds de tweede helft van vorig jaar.

De situatie met chiptekorten zou nog zeker tot aan de zomer kunnen voortduren, hoewel sommige insiders voorspellen dat we niet voor 2022 uit de problemen zijn.

Chips wind in de rug

De chipsector spint garen bij deze tekorten; als er één sector is die goed uit de coronacrisis is gekomen, dan is dat die van de halfgeleiders. Ik heb hier al vaker betoogd dat chippers wind in de rug hebben.

En technisch lijkt ook 2021 een prima jaar voor chippers. Mede door het toegenomen thuiswerken als gevolg van de lockdowns blijft er veel vraag naar halfgeleiders en alles wat daarmee samenhangt.

Vandaag bekijk ik hoe de chipssector op de recente chips-schaarste reageert. Ik neem ASML en de SOX index onder de loep. Wat opvalt is dat de sector er technisch prima bijligt, maar op korte termijn pas op de plaats maakt.

Gretige kopers ASML

ASML ligt er technisch bezien zeer sterk bij. Toppen worden duidelijk boven voorgaande koerspieken gevormd en dat signaleert gretigheid onder beleggers. ASML kan verder omhoog.

ASML wist de stijgende trend te hervatten nadat de koerspiek van medio 2020 werd gebroken. ASML signaleerde met de uitbraak boven de horde €355 (top van 13 juli 2020) een technische verbetering. De oude uptrend is weer opgepakt waardoor verdere koersstijging mag worden verwacht. Eerste koersdoel ligt rond €530 (berekend koersdoel). Ook hogere niveaus sluiten we niet uit. Steun ligt rond €355.

Technisch stellen we vast dat ASML er uittskend bijligt, maar op korte termijn pas op de plaats maakt.

SOX-index (Amerikaanse halfgeleiderindustrie)

Beleggers weten deze sector te vinden, getuige het patroon van hogere toppen en bodems. Bij correcties wordt op steeds hogere niveaus ingestapt. Alleen op de zeer korte termijn treedt wat consolidatie op, echter nog zonder het sterke technische plaatje te schaden.

Het laatste langetermijn-koopsignaal trad op nadat de septembertop rond 2.382 punten werd gebroken. Steun ligt op 2.862,24 punten (bodem van 27 januari). De SOX index biedt binnen de uptrend een berekend koersdoel rond 3.920 punten.