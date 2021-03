Slotcall: Rentes kelderen

Bericht delen via:

De markten staan in vuur en vlam. De rentes maken vandaag een duikvlucht, waardoor het rentespook weer even is verdwenen. De AEX wint 2,1%.

Het is vooral ASML (+3,4%) die de hoofdindex tot grote hoogtes stuwt. Een lagere rente betekent goed nieuws voor groeibedrijven, zoals de chippers. Het aandeel kent een weging van 16,8%, waardoor het de AEX zelfstandig 0,6% hoger zet.

Verder vielen de inkoopmanagersindices voor de industrie in een brede lijn mee, al wijken de PMI's niet ver af van de consensus. Alleen in China kwam het cijfer over de industrie wat lager uit dan verwacht (50,9 vs 51,5 verwacht). Op een dag als vandaag wordt dit nieuws echter voor kennisgeving aangenomen.

PostNL

Zoals verwacht hebben de lockdowns afgelopen jaar voor big business bij PostNL gezorgd. Met een recordbrekende 337 miljoen bezorgde pakketten steeg de jaaromzet met 15% naar ruim €3,26 miljard.

Met name de outlook is sterk. Voor dit jaar gaat het postbedrijf uit van een genormaliseerde Ebit van zo’n €205 tot €225 miljoen en dat is een tikje beter dan de €208 waarop analisten rekenden .

Over FY21 en FY22 streeft PostNL naar een dividend per aandeel van minimaal €0,29. Dit impliceert een dividendrendement van 7,8%. Wat u nu met uw stukken moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

PostNL rekent definitief af met zwakke periode #PostNL https://t.co/J3XeZdmh1Y — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 1, 2021

Unibail Rodamco

De topper binnnen de AEX is vandaag Unibail Rodamco (+4,8%). Het winkelvastgoedfonds maakte drie weken geleden bekend om het dividend de komende drie jaar te schrappen. Het gevolg was een koersimplosie van 13%.

Een verdere daling leek onontkoombaar, maar ineens kantelde het sentiment. Positief is dat de inflatieverwachting toeneemt. Dit in combinatie met de uitrol van de coronavaccins leidt tot optimisme onder beleggers. Mede omdat het winkelvastgoed hierdoor minder hard zal worden afgewaardeerd.

Hoe minder afwaarderingen hoe sneller Unibail Rodamco zijn schuldgraad op het gewenste niveau van onder de 40% krijgt. Maar goed, feit blijft dat de trend van fysieke winkels naar online versnelt. Dit is precies de reden waarom bankanalisten zeer negatief gestemd zijn over het aandeel.

Hieronder ziet u de koersdoelen:

JPMorgan Cazenove: €48 en verkopen

HSBC: €40 en verkopen

Jefferies: €41 en verkopen

Morgan Stanley: €35 en verkopen

Citigroup: €21,20 en verkopen

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier maken zoals gezegd een duikvlucht.

Nederland: -8 basispunten (-0,29%)

Duitsland: -8 basispunten (-0,34%)

Italië: -11 basispunten (+0,67%)

Verenigd Koninkrijk: -8 basispunten (+0,75%)

Verenigde Staten: -4 basispunten (+1,42%)

Brede markt

De AEX klimt 2,1% en daarmee presteren we aanmerkelijk slechter dan de Duitsers (+1,7%) en Fransen (+1,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 15,4% en noteert 23,6 punten.

Wall Street koerst zo'n 2,5% in het groen.



De euro zakt 0,2% en noteert 1,205 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (+0,7%) houden zich gedeisd.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (+0,1%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (+7,2%) krabbelt na een lastig weekend weer op.

Het Damrak:

Defensieve havens zoals Ahold (+0,1%) en Wolters Kluwer (+0,5%) zijn al even uit de gratie. Reden voor Goldman Sachs om de dataleverancier te schrappen van de verkooplijst.

(+0,1%) en (+0,5%) zijn al even uit de gratie. Reden voor Goldman Sachs om de dataleverancier te schrappen van de verkooplijst. Het is opvallend dat de financials er zo goed bij liggen. Normaal gesproken hebben Aegon (+2,3%) en ING (+2,0%) geen baat bij een lagere rente.

(+2,3%) en (+2,0%) geen baat bij een lagere rente. Alle hoofdfondsen sluiten in het groen en dat zien we ook niet iedere dag.

Binnen de AMX verpest JDE Peet's (-2,5%) het feestje. Dinsdag 9 maart presenteert het voormalige Douwe Egberts zijn jaarcijfers. De vrees is dat het bedrijf niet aan zijn eigen jaardoelen kan voldoen.

(-2,5%) het feestje. Dinsdag 9 maart presenteert het voormalige Douwe Egberts zijn jaarcijfers. De vrees is dat het bedrijf niet aan zijn eigen jaardoelen kan voldoen. Besi (+0,1%) blijft duidelijk achter. Afgelopen vrijdag ging het bedrijf echter tegen de markt in omhoog. De chipmarkt ligt in zijn algemeenheid goed. Autobedrijven zoals Honda en Nissan moeten door de chiptekorten zelfs een deel van hun productielijn stilleggen.

(+0,1%) blijft duidelijk achter. Afgelopen vrijdag ging het bedrijf echter tegen de markt in omhoog. De chipmarkt ligt in zijn algemeenheid goed. Autobedrijven zoals Honda en Nissan moeten door de chiptekorten zelfs een deel van hun productielijn stilleggen. Pharming (+3,9%) heeft er zin in. Komende donderdag is het D-Day.

(+3,9%) heeft er zin in. Komende donderdag is het D-Day. Vopak (+0,8%) krijgt een koersdoelverlaging van Kepler Cheuvreux om de oren. De zakenbank grijpt de recente koersdaling aan om het aandeel van de verkooplijst te schrappen.

(+0,8%) krijgt een koersdoelverlaging van Kepler Cheuvreux om de oren. De zakenbank grijpt de recente koersdaling aan om het aandeel van de verkooplijst te schrappen. Cyclische aandelen zoals Aperam (+4,7%), TKH (+3,1%) en BAM (+3,9%) liggen er goed bij. Groot bedrijfsnieuws kom ik echter niet tegen.

(+4,7%), (+3,1%) en (+3,9%) liggen er goed bij. Groot bedrijfsnieuws kom ik echter niet tegen. Sligro (+4,8%) is bezig aan een mooi opmars. Nog 20% erbij en het aandeel staat weer op het niveau van voor de coronapandemie.

(+4,8%) is bezig aan een mooi opmars. Nog 20% erbij en het aandeel staat weer op het niveau van voor de coronapandemie. Ajax (+0,9%) heeft door de late gelijkmaker tegen PSV de titel al bijna binnen.

Adviezen

ASMI: naar €250 van €210 en houden

ASMI: naar €280 en kopen - ING

ING: naar €10,70 en kopen - ING

PostNL: naar €3,90 van €3,70 en kopen - KBC

Prosus: naar €125 van €120 en houden - Deutsche Bank

Vopak: naar houden van verkopen en naar €40 van €42,50 - Kepler Cheuvreux

Wolters Kluwer: naar houden van verkopen en naar €72,60 van €68,60 - Goldman Sachs

