Politieke partijen: Standpunten woningmarkt

Het is weer bijna zover. Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en mag u weer uw stem gaan uitbrengen.

De afgelopen jaren is het heel goed gegaan met de woningmarkt. Natuurlijk wordt hier dan alleen gekeken naar de huizenprijzen die enorm zijn gestegen. De huizenprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Bovendien is het aanbod te koop staande woningen nog nooit zo laag geweest.

Vanaf 1 januari is de 2% overdrachtsbelasting voor kopers tot 35 jaar al afgeschaft. In Den Haag zijn er diverse partijen die nog een stapje verder willen gaan. Dit hardop roepen, lijkt echter niet zo verstandig. Dat kan/zal namelijk stemmen gaan kosten.

Hieronder een korte opsomming van hoe de politieke partijen de woningmarkt (hypotheekrenteaftrek) in hun verkiezingsprogramma hebben staan.

PVDA

De hypotheekrenteaftrek wordt langzaam afgebouwd. We verlagen tegelijkertijd het eigenwoningforfait. Het wordt weer mogelijk om tot 50% van de hypotheek af te lossen om te voorkomen dat er te veel geld vast gaat zitten in het eigen huis. De betalingstermijn voor hypotheken verlengen we van 30 naar 40 jaar. De maandlasten worden hierdoor lager.

VVD

Wie hypotheekrenteaftrek wil krijgen, lost zijn of haar hypotheek af. De aftrek wordt heel geleidelijk afgebouwd, zodat er straks één tarief is. De opbrengst daarvan geven we terug, door de inkomstenbelasting omlaag te brengen. Onder aan de streep gaan huiseigenaren er hierdoor niet op achteruit. Bovendien moeten ouderen gemakkelijker een Verzilver Hypotheek kunnen krijgen.

CDA

Het CDA is voorstander van de hypotheekrenteaftrek. Als onderdeel van de hervorming van het belastingstelsel naar een vlaktaks worden alle aftrekposten aangepast.

Dit kabinet verlaagt het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken in stappen van 3% totdat het basistarief in het nieuwe belastingstelsel is bereikt. De budgettaire ruimte die hierdoor ontstaat wordt volledig gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait.

Omdat aflossen van de eigen woning tegenwoordig verplicht is, wordt de ‘wet ter bevordering van het financieren van de eigen woning met eigen middelen’ in kleine stapjes in 30 jaar uitgefaseerd.

GroenLinks

GroenLinks wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk helemaal afschaffen.

PVV

Handen af van de hypotheekrenteaftrek

D66

Geen overdrachtsbelasting voor starters. Bovendien worden studieschulden op werkelijke last meegenomen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Beleggers gaan 8% overdrachtsbelasting betalen.

SP

De hypotheekrenteaftrek was ooit bedoeld voor mensen met een laag inkomen om een huis te kunnen kopen, maar is verworden tot een subsidie voor de rijken, die hier nu het meeste van profiteren.

Voor hypotheken tot aan 350.000 euro blijft alles hetzelfde. Daarboven beperken we de renteaftrek. Mensen die een woning kopen of verbouwen worden beschermd tegen wanprestaties, door middel van een garantie.

ChristenUnie

Hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen. Met de opbrengst wordt de IB voor iedereen verlaagd. In een periode van tien jaar wordt de eigen woning geleidelijk fiscaal verplaatst van box 1 (arbeidsinkomen) naar box 3 (vermogen).

In box 3 wordt de vermogensvrijstelling fors verhoogd naar 250.000 euro voor een alleenstaande en 375.000 euro voor samenwonenden. Bovendien is de aflossingseis in box 3 minder streng dan in box 1, wat liquiditeitsproblemen onder vooral ouderen kan voorkomen.

Partij voor de Dieren

Banken moeten verplicht worden om mee te werken aan een verruimde mogelijkheid voor het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken. We willen dat de hypotheekrenteaftrek mogelijk blijft tot een bedrag van 350.000 euro. De hypotheekrenteaftrek voor bedragen daarboven wordt stapsgewijs afgeschaft.

50 Plus

De Wet Hillen wordt in ere hersteld. Bovendien wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder beperkt. Echter het overhevelen van de eigen woning naar Box 3 is onbespreekbaar.

Denk

Rentevrije hypotheek voor iedereen

JA21

Eigenwoningbezit stimuleren door het herinvoeren van de Wet Hillen en het afschaffen van het eigenwoningforfait (bijtelling woningwaarde op belastbaar inkomen).

De overdrachtsbelasting over de hele linie tot 2% verlagen en deze voor starters afschaffen voor de aankoop van iedere woning.

Forum voor Democratie

Geen overdrachtsbelasting voor starters. Studieschuld mag nooit worden meegerekend met hypotheekaanvraag. Afschaffen ‘Eigenwoningforfait’ bij volledige aflossing hypotheek (terugkeer wet Hillen). Afschaffen villataks. Stimuleren van eigenwoningbezit, door corporaties aan te sporen aan huurders te verkopen.

Stoppen met onnodige duurzaamheidseisen die de prijzen opdrijven. Geen verhoging OZB om gemeentelijke tekorten te dichten. Geen verdere afbouw hypotheekrenteaftrek.

In de toekomst kijken

In ieder geval is duidelijk dat de verschillen soms groot zijn tussen diverse politieke partijen. In het verleden was dit ook aan de orde. Zo roept de VVD al jaren dat de hypotheekrenteaftrek niet beperkt/afgeschaft wordt. In werkelijkheid is deze de afgelopen jaren al flink aangepakt.

Ook de komende jaren zullen er nog beperkingen worden doorgevoerd. Zo verwacht ik dat de Wet Hillen niet in 30 jaar wordt afgeschaft maar in een kortere periode (maximaal 15 jaar). Een volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is voorlopig nog niet aan de orde. Ik verwacht deze niet eerder dan in de periode 2030 – 2035.