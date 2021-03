BeursVandaag: Herstel

De aandelen futures staan hoger, vooral technologie en de Amerikaanse rente daalt vijf basispunten.

Veel meer valt er ook niet over te zeggen, een duidelijke reden is er niet. Storm in een glas water die plotselinge rentestijging, die echt wel heel plotseling was of niet, we merken het wel. De markt gaat snel anno nu, krap twee weken geleden was de AEX all-time high nog in zicht. Year-to-date doet de index nu +4,3%

Er zijn cijfers. PostNL wordt weer dividendaandeel. Ze verslaat verwachtingen Q4 en 2020 en keert over vorig jaar €0,28 en dit en volgend jaar €0,29 dividend uit. Da's 8%. Voor dit jaar scherpt het concern de verwachtingen nog wat verder aan, maar houdt een slag om de arm in verband met Covid-19.

Weinig tot geen nieuws dit weekend en marktbreed doen we het vandaag met inkoopmanagersindices over de industrie in februari. Woensdag zijn de dienstensectoren aan de beurt. China valt tegen dit weekend, Japan valt mee en wij zijn om 09:00 uur. Duitsland is er even voor 10:00 uur en de VS om 16:00 uur.

De AEX valt toch een beetje tegen met deze score gezien de Nasdaq 100 future +1,3% nu?



Verder valt een stralend Azië op en het grote verschil tussen Brent en WTI. Goud wil maar niet en bitcoin doet nu +3,8% op ruim $46K.De Tienjaarsrente:

Nederland -3 basispunten op -0,24%

Duitsland -2 op -0,30%

VS: -5 op 1,40%

02:45 China Caixin manufacturing PMI feb 51,4

08:00 PostNL Q4-cijfers

09:45 Italië manufacturing PMI feb 52,4

09:50 Frankrijk manufacturing PMI feb 51,5

09:55 Duitsland manufacturing PMI feb 60,6

10:00 EU manufacturing PMI feb 57,7

10:30 VK manufacturing PMI feb 52,9

14:00 Duitsland inflatie CPI feb +0,4% MoM

16:00 VS ISM Manufacturing Index feb 58,6

22:00 Zoom Video Q4-cijfers

En dan nog even dit

Zowel vandaag als gisteren vallen de Chinese inkoopmanagersindices wat tegen:

China's factory activity growth slips to nine-month low: Caixin PMI https://t.co/T95EOIilse pic.twitter.com/dWjb5o1mPR — Reuters Business (@ReutersBiz) March 1, 2021

Technologie dus:

Tech demand drives Asia's factory revival, China's slowdown puts dampener https://t.co/0QRRkxQWWT pic.twitter.com/UtZCfraIDo — Reuters Business (@ReutersBiz) March 1, 2021

En toch?

Global food prices are at a six-year high.



These are three countries where affordable nutrition is emerging as a key issue. More: https://t.co/iqMEiutSMq (Video via @quicktake) pic.twitter.com/VyvD9pZRrS — Bloomberg (@business) March 1, 2021

Nog even over technologie-index AEX:

Beide indices zijn gelet op verwachte koerswinstverhouding even duur, zijn we ook niet zo gewend. Ook hier: wijs maar naar tech #AEX #SPX pic.twitter.com/6U1KOuxobv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 28, 2021

Welke dip?

Buy the dip in Asia stocks after yield-led drop, strategists say https://t.co/aT8Lf2Vlkh — Bloomberg Markets (@markets) March 1, 2021

Dit nog even:

Warren Buffett’s Berkshire Hathaway bought back a record $24.7 billion of its own stock last year and said there’s more to come https://t.co/4e29yeoK5w — Bloomberg Markets (@markets) February 27, 2021

Uhm...

Deze nog:

JPMorgan says investors can put 1% of their portfolios in #Bitcoin despite calling it a poor hedge. Mainstream adoption has increased Bitcoin’s correlation w/risk assets, which rise & fall w/econ changes. This reduces bitcoin’s benefits of diversifier. https://t.co/C15CaH8Dz3 pic.twitter.com/px8VqEpWNH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 28, 2021

Veel plezier en succes vandaag.