Slotcall: Alles rood

De AEX (-2,0%) heeft een ronduit beroerde dag achter de rug. Zelfs alle hoofdfondsen sluiten in het rood, iets dat we niet iedere dag zien.

Deze daling komt overigens niet als een verrassing. Wall Street ging gisteren aan het einde van de handelsdag helemaal door het putje, dus dan weet u het wel. De laatste dagen gingen de markten omlaag als gevolg van de stijgende rente.

Vandaag kelderen de rentes, maar zakken de beurzen alsnog. Het sentiment is momenteel slecht en dan wordt alles aangegrepen om de koersen lager te zetten. Dan maakt het ook niet meer uit of een bedrijf Unilever (-2,4%) of ABN Amro (-1,6%) heet.

Anderzijds moeten we de daling ook weer niet overdrijven. De AEX koerst na de eerste twee maanden van dit jaar nog altijd 4,5% in het groen. Als we dit extrapoleren naar de toekomst dan staat er aan het einde van het jaar een plus van ruim 30% op het bord.

ASMI

In de slotcall van gisteren hebben we het al even kort gehad over de jaarcijfers van ASMI (-1,8%). Ondanks dat de chipproducent een prima jaar achter de rug heeft, was de reactie van de markt niet heel enthousiast. Het management durft nog geen concrete inschatting te geven voor de tweede jaarhelft.

Corona zorgt voor een wazige verrekijker dus valt de voorzichtigheid van ASMI te begrijpen. Dat tezamen met de onwetendheid over hoe het grote chiptekort de komende maanden verder uitpakt, maakt dat de markt ietwat terughoudend is.

Momenteel koerst ASMI tegen 30 keer de verwachte winst over 2021 en daarmee zit het nodige optimisme in de koers verwerkt. Of het aandeel toch nog koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag en dus is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week. Ook blikken we alvast vooruit.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Alles over de oplopende rentes

De cijfers van ASMI

Emissie Fastned

AMG

Carlos Slim en KPN

Tip van de week

Vooruitblik PostNL

Heel kort ook Pharming

Is Buy de dip wel een goed idee?

De podcast is te vinden onder andere in Spotify, Google Play en Apple Podcasts. Ook kunt u gewoon op onderstaande link klikken.

De weeklijstjes

AEX deze week: -4,0%

AEX deze maand: +2,3%

AEX dit jaar: +4,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +4,8%

Olie in de lift

De olieprijs (+5,5%) vliegt omhoog. Bank of America denkt dat de prijs van het zwarte goud binnen twee jaar kan pieken boven de $100 per vat.

Wat verder opvalt is dat de AEX (-3,7%) deze week ver achterblijft ten opzichte van de overige Europese indices. De belangrijkste oorzaak is een verkoopgolf van technologie-aandelen.

AEX

Voor de aandeelhouders van Adyen (-13,3%) is het een week om snel te vergeten. Afgezien van het opdoemende rentespook is er een aandeelhouder van het eerste uur die zijn belang in het bedrijf heeft gecasht. De financials profiteren van de oplopende rente.

AMX

De coronagevoeligste aandelen gaan aan kop binnen de midcap. Kijk maar naar Eurocommercial Properties (+13,0%), Air France-KLM (+12,9%) en Basic-Fit (+4,9%). In diverse Europese landen zijn versoepelingen aangekondigd. Met name in het VK maken ze stappen.

ASCX

B&S Group (+4,7%) zet zijn cruisetak in de etalage en dat wordt door beleggers gewaardeerd. Sif (-7,3%) staat onderaan het lijstje, maar een duidelijke trigger kan ik niet vinden.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!