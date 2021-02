BeursVandaag: De Uitdaging

Ook nieuw in 2021: beurs daagt Fed uit?

Het is nog een trekrotje, maar het kan zwaar vuurwerk onder de markt worden. De rente stijgt namelijk tegen de woorden en de daden van de centrale bank in, terwijl er Don't fight the Fed op de Wall Street gevel staat. Gisteravond was er zelfs even paniek, toen een zevenjarige staatsobligatieveiling slecht verliep.

De Amerikaanse tienjaars rente piekte zelfs plus 23 basispunten (!) op 1,61%. Daar is nu weer een hoop vanaf. Volgens Market Watch is 1,5% het cruciale niveau voor de beurs om zich achter de oren te krabben, of ze veilige staatsobligaties of risicovolle aandelen (2% dividend) wil hebben. Want dat is de crux.

Laat staan aandelen die helemaal niet yielden, of maar een beetje. Zoals dure technologie en groeiaandelen bijvoorbeeld. Ja, het is wennen dat we mogelijk als aandelenbeleggers weer serieus rekening moeten houden met de rentemarkt, waar de central banken vanaf 2008 helemaal het risico hebben weggenomen.

Het kan ook zijn dat over een week alles weer normaal is en we dit vergeten zijn. Het wordt de komende tijd vooral opletten of centrale bankfiguren balletjes gaan opgooien. En vandaag moeten misschien op een paar blaren zitten, want het ziet er voorbeurs niet goed uit. Aandelen krijgen een tik, maar niet overdreven.

En uiteindelijk heeft de rente impact op alles: spaar- en hypotheekrente (dus ook de huizenprijzen), pensioenfondsen en inflatie. Zover is het alleen nog lang niet. Enfin, over naar Beursplein 5 nu. Niks all time high voor de AEX, waar we een week geleden nog van droomden - zo snel kan het dus gaan!

Overigens, als mijn humble opinion wil: ik kijk er niet raar van op dat de economie in H2 gaat boomen, maar de beurs (vooruitlopend) in een bear market raakt door inflatie, rente en het afhaken van die nieuwe beleggers, annex appers. Die zijn er snel klaar mee als de koersen dalen en ze ook weer aan het werk moeten.

This tme it's not different en er is ook nog veel nieuws het Damrak:

ASMI meldde gisteravond briljante cijfers, maar de markt is nu even niet zo briljant (voor dure, hard gestegen chippers)

Fastned geeft voor €150 miljoen aandelen uit en plaatst ze op €80. Dat was ook het koersdoel van begeleidende Berenberg Bank. We gaan zien hoe goed de timing is

GrandVison heeft zoals verwacht slechte cijfers (verlies), maar herstelt en passeert dividend 2020

Het ook dure en hard gestegen IMCD heeft ook (goede) cijfers, maar een slechte dag in de agenda uitgekozen

Marktbreed is het dus vrij rood, ik kan er echt geen groen van maken. Nabeurs Wall Street waren er nog cijfers van:

SalesForce -4,9%

Beyond Meat +0,9%

Nikola -1,6%

DoorDash -12,4% (tegenvallende orders door wegebbende corona-epidemie VS, let op Just Eat Takeaway dus)

Alles lager... Wat kan ik nog meer zeggen, behalve dan dat de Nasdaq 100 dit jaar nu in de de min staat. Alles daalt ook? Nee, hier de tienjaarsrentes:

Nederland plus één basispunt op -0,15%

Duitsland plus één basispunt op -0,21%

VS minus drie basispunten op 1,48%

De dollar is de grote afwezige in deze markt en goud daalde ook. ja, dat yieldt ook niet, hé? Gisteravond bleef bitocin goed liggen, steeg zelfs, maar of dat nu de nieuwe veilige haven is? -8,3% nu.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

07:22 Nikkei hard onderuit door verkoopgolf in techsector

06:47 Lockdown zorgt voor recordkrimp winkeliers in non-foodsector

25 feb Airbnb profiteerde van feestdagentoerisme in slotkwartaal 2020

25 feb Tech trekt Wall Street weer hard onderuit

25 feb Noodkreet evenementenorganisatoren: uitstel steun kost ons de kop

25 feb Twitter wil met meer reclame omzet in drie jaar verdubbelen

25 feb Speelgoedmaker Hasbro maakt Mr. Potato Head genderneutraal

25 feb Hoop op herstel zichtbaar op Amsterdamse beurs

Analistenadvies is er nog niet (geef ze eens ongelijk) en AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:50 Japan industriële productie jan -1,5% MoM

08:00 GrandVision Q4-cijfers

08:00 IMCD Q4-cijfers

08:00 Neways Q4-cijfers

08:00 Ackermans & van Haaren Q4-cijfers

08:00 VGP Q4-cijfers

08:45 Frankrijk consumentenbestedingen jan +19% MoM

14:30 VS persoonlijke uitgaven jan +0,5% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan feb 79,2

En dan nog even dit

De terugblik:

WATCH: Wall Street ends sharply lower, tech selloff weighs as bond yields climb https://t.co/S1CoRqlIi4 pic.twitter.com/pBQ9tNVhkz — Reuters Business (@ReutersBiz) FFebruary 26, 2021

Zouden we bijna vergeten dat er ook nog een dollar is, die smijt al een tijdje niet meer met centen:

Dollar firms after U.S. yield spike; yen continues march lower https://t.co/r7SAYv2cdg pic.twitter.com/lfROwZg0YL — Reuters Business (@ReutersBiz) February 26, 2021

Jeuj, zelfs de Japanse rente gaat voor haar begrippen helemaal banzaï:

#Japan 10y yield climbs to 0.17%, highest since Jan 2016 despite continued money printing by Bank of Japan as US bond rout spreads. pic.twitter.com/v9GilGJias — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 26, 2021

Goud daalt ook, maar of u zo moet kijken? Er is geen gewoon harde rekensom van goud, er zijn alleen maar wiebelige correlaties.

At below USD 1,800, #gold has already priced a significant move in real bond #yields. pic.twitter.com/yBcKEOgXR6 — jeroen blokland (@jsblokland) February 25, 2021

Oh, gemist:

Dutch competition regulators nearing draft decision in Apple investigation https://t.co/NchwnYZJRU pic.twitter.com/K0rIbu2JRN — Reuters Business (@ReutersBiz) February 26, 2021

Fed uitdagen? Er is ook nog iemand die de SEC uitdaagt. Tesla deed overigens gisteren -8,2% en nabeurs nog eens -2.0%.

Waarvan akte:

Ook al ben je 97, dan hoef je er nog geen doekjes om te winden. Dat doet Charlie Munger dan ook niet. Nb Munger de oudere kompaan van Buffett a href="https://t.co/gUhM7dDsrX">https://t.co/gUhM7dDsrX — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 25, 2021

Veel plezier en succes vandaag.