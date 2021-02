Beursvennootschap Value8, aandeelhouder van IEX Group, publiceerde gisteren haar jaarcijfers 2020. Hieronder het volledige persbericht.

Voorstel om dividend te verhogen naar 0,16 euro per aandeel (2019: 0,15)

Intrinsieke waarde Value8 stijgt 13,7 procent

De resultaten van de private bedrijven waarin Value8 investeert, hebben zich ondanks de Covid-19-pandemie in het kalenderjaar 2020 gunstig ontwikkeld.

Kersten groeide autonoom door het winnen van contracten en leveren aan nieuwe klanten. Bovendien wist Kersten in juni 2020 de doorstart te realiseren van HMC, een belangrijke speler op het gebied van hulpmiddelen in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Eind 2020 had Kersten elf vestigingen met ongeveer 550 medewerkers. De omzet van Kersten steeg in 2020 met meer dan 50 procent. Voor 2021 wordt een voortzetting van de winstgevende groei verwacht.

AmsterdamGold profiteerde van de stijgende goud- en zilverprijs en de toenemende interesse van beleggers voor beleggen in edelmetaal. De omzet verdubbelde nagenoeg van 34 naar 67 miljoen euro en het bedrijfsresultaat (ebitda) verbeterde naar 1,3 miljoen euro. Als gevolg van deze positieve ontwikkelingen steeg ook de reële waarde van deze belangen.

Investeren in smallcaps: Ctac, Neways en Renewi

In 2020 werd een belangrijk deel van de liquide middelen geïnvesteerd in beurgenoteerde smallcaps. In januari 2020 werd – pre-corona - een belang van ruim 5 procent genomen in Neways, een groeiende, winstgevende speler in de EMS-markt (electronic manufacturing services). Neways is onder andere toeleverancier van nationale trots ASML en levert componenten aan Philips Medical.

In april 2020 werd een belang genomen van 10% in Ctac, een voornamelijk in SAP-software gespecialiseerd IT-servicesbedrijf. In december werd dit belang uitgebreid tot meer dan 15%.

In het vierde kwartaal werd een positie opgebouwd in Renewi, het recyclingconcern dat is ontstaan uit het samengaan van Van Gansewinkel en Shanks. De recyclingactiviteiten van Renewi (omzet 2019/2020: 1,8 miljard euro) zitten in de ‘sweet spot’ van de duurzame economie: minder afval verbranden of storten en zoveel mogelijk hergebruiken. De beurswaarde van Renewi is relatief laag; het bedrijf verwacht een herstel van de resultaten in de komende jaren. Voorts heeft Value8 in 2020 een positie opgebouwd in beursgenoteerde edelmetaalbedrijven. De beursgenoteerde investeringen droegen in belangrijke mate bij aan het resultaat.

Stijging van de baten, kosten onder controle

De operationele baten van Value8 zijn in 2020 gestegen van 7,1 naar 10,7 miljoen euro. Doordat een aantal beursgenoteerde bedrijven dividendbetaling opschortte, daalden de ontvangen dividenden van 1,0 naar 0,3 miljoen euro. De renteopbrengsten stegen van circa 1,1 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro.

De bijdrage van de private equity investeringen (behaalde winst en herwaardering) bedroeg 3,6 miljoen euro. Dat was met name te danken aan de sterk verbeterde gang van zaken bij Kersten. Ook de resultatenverbetering van AmsterdamGold droeg bij. Het beursgenoteerde segment leverde een bijdrage aan de baten van 5,0 miljoen euro.

Tegenover een stijging van de baten stond een daling van de lasten. De totale bedrijfskosten kwamen uit op 1,9 miljoen euro, tegen 2,3 miljoen euro in het kalenderjaar 2019. Dit resulteerde in een EBIT van 8,7 miljoen euro en, na aftrek van 0,3 miljoen euro aan financiële lasten (dividend op de preferente aandelen), in een resultaat voor belastingen van 8,4 miljoen euro.

De nettowinst (toekomend aan houders van gewone aandelen) kwam in 2020 uit op 8,5 miljoen euro, een duidelijke verbetering ten opzichte van de nettowinst in kalenderjaar 2019 (4,5 miljoen euro).

Toename eigen vermogen en intrinsieke waarde

Value8 hanteert de ontwikkeling van de intrinsieke waarde als belangrijke maatstaf. In het kalenderjaar 2020 steeg het eigen vermogen, toekomend aan houders van gewone aandelen, van 71,3 naar 74,1 miljoen euro. Die stijging is lager door de uitkeringen die aan aandeelhouders zijn gedaan: het dividend van 15 eurocent per aandeel en de bijzondere kapitaaluitkering van 30 3 eurocent per aandeel. In totaliteit was daarmee 4,4 miljoen euro gemoeid.

Het totale eigen vermogen – inclusief de preferente aandelen (4,1 miljoen euro) – bedroeg ultimo 2020 78,4 miljoen euro. De intrinsieke waarde per aandeel Value8 steeg van 7,15 naar 7,62 euro. Indien wordt gecorrigeerd voor het ontvangen dividend (0,15 euro) en de bijzondere kapitaaluitkering (0,30 euro per aandeel), is sprake van een stijging van 13,7%, van 6,70 naar 7,62 euro per aandeel.

De financiële positie van Value8 is onverminderd zeer gezond. De solvabiliteit (totaal eigen vermogen in percentage van het balanstotaal) bedroeg eind 2020 95,4 procent. Exclusief preferente aandelen bedroeg de solvabiliteit 90,4 procent. Dat is nog steeds zeer comfortabel en ruim boven de door Value8 gehanteerde bandbreedte van 60 tot 70 procent.

Dividendvoorstel: 0,16 euro per gewoon aandeel

Value8 is voornemens het dividend over het kalenderjaar 2020 vast te stellen op 16 eurocent per aandeel (2019: 15 eurocent). Dat dividend zal een keuzedividend zijn, waarbij het dividend naar keuze kan worden ontvangen in contanten dan wel in preferente aandelen Value8. Het dividend op de preferente aandelen bedraagt 0,3125 euro per preferent aandeel, precies 5 procent van de basiswaarde van 6,25 euro per preferent aandeel.

Positieve vooruitzichten

Value8 blijft vol vertrouwen in een verdere groei en positieve waardeontwikkeling in de komende jaren. Met de combinatie van een sterk team van professionals, een uitstekend trackrecord, een goede financiële positie en – dankzij de beursnotering – toegang tot de kapitaalmarkt beschikt Value8 over belangrijke troeven om de portefeuille te versterken en waarde te creëren voor haar aandeelhouders.

De smallcap-portefeuille is in 2020 uitgebreid met aandelenposities in sterke ondernemingen met goede groeivooruitzichten, sterke balansen en aantrekkelijke waarderingen. Vanwege de invloed van externe factoren en de volatiliteit van financiële markten wagen we ons evenwel niet aan een inschatting van de verwachte koersontwikkeling van deze belangen.

De waarschuwing dat de waardeontwikkeling van Value8 afhankelijk is van de – fluctuerende – beurskoersen blijft daarom van kracht.

Raad van Bestuur, Peter Paul de Vries & Gerben Hettinga

Het boekjaar van Value8 loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020. Dit persbericht heeft betrekking op het kalenderjaar 2020 tot en met 30 december 2020. Op deze voorlopige cijfers is geen accountantscontrole toegepast. Value8 verwacht het jaarbericht 2020 binnen enkele dagen op haar website www.value8.com te publiceren.