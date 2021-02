Stock vs bonds op Wall Street!

Bloedbad op de beurs maar long term trend is nog steeds behoorlijk positief. Ik zie ook geen triggers om beurs op middellange termijn omlaag te drukken. Geldpers staat aan. Rente is ondanks kleine stijging nog extreem laag. Zeker bedrijven met een goede kaspositie hebben hier echt maar weinig last van. Geld klotst bij een aantal bedrijven echt tegen de muren aan. o.a. ASML, AMD en NVIDIA maken enorme winsten en tonen zulke groeicijfers dat ik mij daar echt niet druk om maak. Voor bedrijven als Unibail is de rente natuurlijk killing. Voor ABN en ING is hoge rente stijgende rente meegenomen. Voor andere bedrijven die veel moeten lenen is het ook jammer natuurlijk.



Beetje knee jerk daling op een vrij beperkte rentestijging. Zodra we op 1.5% nederlandse 10yr rente zitten is er mogelijk wat reden om portefeulle aan te passen. Nu is die noodzaak er gewoon niet.



Nu verkopen in hoop om later goedkoper terug te kopen loopt vaak slecht af, veel mensen hebben vrij duur weer teruggekocht na de crash in februari/maart vorig jaar. De markt is niet te timen. Als de stijging van afgelopen jaar iets heeft bewezen is dat er extreem veel geld in de markt zit. Dat geld verdampt niet zomaar, ook niet met een stijgende rente. Straks koopt men weer terug en staat de AEX op 700 punten.



Zit zelf heel zwaar op tastbare tech (Siemens, ASML, AMD) en banken (ING) ik maak me dan ook niet te druk. Beetje daling is prima en hoort er ook gewoon bij, daar worden de groentjes op de beurs hard van.



Een kijk naar de AEX GR toont gewoon dat de beurs zal stijgen, wat er ook gebeurd. De beurs is vele malen betrouwbaarder dan crypto troep en goud. Corona is tijdelijk, verleden maakt niet uit straks.