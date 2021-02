Slotcall: Rentes knallen omhoog

Niels ik zal je vraag wel beantwoorden waarom technologie goed ligt bij stikgende rente...technologiefondsen zoals adyen, tesla, etc,die keren geen dividend uit. De beleggers in deze fondsen met hoge KW zitten niet voor korte termijn dividend, maar zien komende 10 jaar een goude toeokmst voor deze bedrijf...de belegger in unilever zit voor de dividend erin en niet wegens de gouden toekomst...als de rente stijgt wordt meteen afgewogen om wel of niet te investeren in deze vaste waarden...Nogmaals de belegger die investeert in dit soort dure it fondsen met 100 tot 1000 KW , ligt niet wakkeer van rente dat schommelt rond min 1of plus 1....ze ontvangen uberhaupt al geen dividend op kortebl termijn...als je had onderzocht wat voor type beleggers in technologie zitten dan is dat andere type die in unilever belegt en vd dividend geniet...mits rente niet te hard stijgt...dan loont spaarrekening beter...spaarrekening kan je niet vergelijken met adyen en tesla etc