Slotcall: Cijfers ASMI, emissie Fastned en rentes knallen

De beurzen gingen door het opdoemende rentespook eerder deze week nog hard omlaag. Vandaag vliegen de rentes verder omhoog, maar blijft een nieuwe uitverkoopgolf uit.

De Nederlandse vergoeding op tienjaarsstaatspapier loopt zelfs zeven basispunten op. Nog twee van dit soort dagen en ons land moet weer gaan rente betalen om geld te lenen. Het is mij een compleet raadsel waarom technologie-aandelen zo goed blijven liggen.

Onze chippers ASML (+0,3%), ASMI (+1,3%) en Besi (+1,8%) zetten zelfs mooie plussen op het bord. Een deel van de verklaring is dat de hogere rentes een gevolg zijn van een aantrekkende economische acitiviteit.

Als de winstgevendheid van de chippers stijgt, is het niet zo erg als de waardering door de hogere rente zakt. In het verleden hebben aandelen meerdere keren bewezen dat ze prima kunnen renderen in een periode van een stijgende rente.

ASMI en Fastned

De jaarcijfers van ASMI zijn zojuist uitgekomen. Het aantal nieuwe orders steeg in het vierde kwartaal met 25% naar €429 miljoen. De consensus was €351 miljoen. Een enorme meevaller, maar kijkend naar de goede cijfers van Besi, komt dit niet volledig overwacht.

Bij chippers draait het om de outlook. ASMI gaat voor het eerste kwartaal uit van €380-€400 miljoen (consensus €352 miljoen). Het dividend gaat met 33% omhoog naar €2 per aandeel. Weer een meevaller, maar is dit voldoende om de markt tevreden te stellen?

Fastned (+0,0%) kondigt zojuist aan voor €150 miljoen aan eigen aandelen uit te geven. het was verwacht. Berenberg mag (hoe toevallig) de emissie begeleiden. De aandelen gaan allemaal naar wat Fastned gekwalificeerde beleggers noemt. Het geld is voor het bouwen van laadstations en aflossing van de obligaties.

AMG

De grote winnaar op het Damrak is AMG (+7,8%). Met name de positieve kasstroom van $11,4 miljoen in het afgelopen kwartaal is een knappe prestatie. De metaalspecialist zit in een intensieve expansiefase en is tevens extra gevoelig voor de zware economische omstandigheden.

Dan is het een goed teken dat het bedrijf een positieve cashflow weet te behalen. Dit jaar moet de ommekeer plaatsvinden. De prijzen van lithium en vanadium zitten flink in de lift, waardoor AMG zelfs een ebitdaverwachting van $100 miljoen durft af te geven.

Momenteel koerst het aandeel tegen 26 keer de verwachte winst over 2021. Dit lijkt op het eerste oog een stevig prijs, maar onze analist Paul Weeteling denkt dat het aandeel nog aardig ritje gaat maken. Zijn argumenten leest u in het onderstaande artikel.

Aalberts

Aalberts (-1,5%) is een toeleverancier voor onder andere de bouw, horeca en automobielindustrie, dus is het wel duidelijk dat het bedrijf last heeft van de coronacrisis. De omzet zakte afgelopen jaar met 8% naar €2,6 miljard en de winstgevendheid kwam 25% lager uit.

Reden voor het management om het dividend te verlagen van €0,80 naar €0,60 per aandeel. Dat de markt niet zwaar negatief reageert zit hem met name in de gunstige vooruitzichten. Aalberts spreekt zich daar zoals gewoonlijk niet over uit, maar de IEX-Beleggersdesk gaat dit jaar uit van een 26% hogere winst.

Het aandeel handelt daarmee tegen 18 keer de verwachte winst. Of u de stukken na de recente koersrally van de hand moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Aalberts zet hoog in op verdere innovatie

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier speren omhoog. Dergelijke uitslagen zien we niet iedere dag.

Nederland: +7 basispunten (-0,16%)

Duitsland: +7 basispunten (-0,23%)

Italië: +11 basispunten (+0,80%)

Verenigd Koninkrijk: +6 basispunten (+0,80%)

Verenigde Staten: +7 basispunten (+1,46%)

Brede markt

De AEX zakt 0,01% maar daarmee presteren we aanmerkelijk minder slecht dan de Duitsers (-0,7%). De Franse beurs (-0,2%) blijft dicht bij huis.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 13,2% en noteert 24,2 punten.

Wall Street gaat door het putje. De S&P500 (-1,3%) en Dow Jones (-0,9%) houden de schade in vergelijking met de Nasdaq (-2,1%) nog redelijk beperkt.



De euro klimt 0,5% en noteert 1,222 ten opzichte van de dollar.

Goud (-1,6%) en zilver (-1,1%) kunnen niet profiteren van de zwakke dollar.

Olie: WTI (-0,0%) en Brent (-0,5%) houden het hoofd aardig boven water.

Bitcoin (+3,9%) breekt wederom door de $50.000-grens.

Het Damrak:

Het is opvallend gezien de aantrekkende rentes dat de verzekeraars de winsten van eerder op de dag inleveren. NN Group (+1,7%) is daarop een uitzondering. Het bedrijf profiteert van een koersdoelverhoging van Bank Degroof.

(+1,7%) is daarop een uitzondering. Het bedrijf profiteert van een koersdoelverhoging van Bank Degroof. Enerzijds betekent een hogere rente slecht nieuws voor winkelvastgoedfondsen zoals Unibail Rodamco (+3,2%) en Wereldhave (+3,6%). Simpelweg omdat ze meer geld moeten betalen bij het afsluiten van een nieuwe lening. Anderzijds is het ook een teken dat de economie aantrekt. Een welkome meevaller voor de geplaagde retailers. Hoe beter de retailers ervoor staan hoe lager de leegstand van de winkelcentra.

(+3,2%) en Wereldhave (+3,6%). Simpelweg omdat ze meer geld moeten betalen bij het afsluiten van een nieuwe lening. Anderzijds is het ook een teken dat de economie aantrekt. Een welkome meevaller voor de geplaagde retailers. Hoe beter de retailers ervoor staan hoe lager de leegstand van de winkelcentra. Heineken (-1,9%) heeft last van de tegenvallende jaarcijfers van zijn Belgische branchegenoot AB Inbev (-6,2%).

(-1,9%) heeft last van de tegenvallende jaarcijfers van zijn Belgische branchegenoot (-6,2%). De volatiliteit loopt vandaag stevig op, maar Flow Traders (-1,2%) blijft duidelijk achter. Apart.

Vopak (+1,4%) trekt zich niets aan van een koersdoelverlaging van Jefferies. Het aandeel gaat naar €54 van €58, maar het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+1,4%) trekt zich niets aan van een koersdoelverlaging van Jefferies. Het aandeel gaat naar €54 van €58, maar het koopadvies blijft gehandhaafd. Coronagevoelige aandelen zoals Lucas Bols (+3,9%) en Sligro (+3,3%) liggen goed. De maatschappelijke druk om de boel sneller open te gooien neemt met de dag toe.

(+3,9%) en (+3,3%) liggen goed. De maatschappelijke druk om de boel sneller open te gooien neemt met de dag toe. Van Lanschot Kempen (-0,7%) keert zoals verwacht €0,70 uit aan zijn aandeelhouders. Dit is conform de aanbeveling van de Europese Centrale Bank. Het bedrijf overweegt daarnaast om het achterstallige dividend van €1,45 per aandeel over 2019 uit te keren.

Adviezen

Aalberts: naar €38 van €28 en houden - Bank Degroof

Aedifica: naar €125 van €127 en kopen - Kepler Cheuvreux

AMG: naar €31 van €27 en houden - Bank Degroof

Heineken: naar €107 van €105 en kopen - Bank of America

IMCD: naar €100 van €92 en houden - Deutsche Bank

NN Group: naar €45 van €38 en kopen - Credit Suisse

Vopak: naar €54 van €58 en kopen - Jefferies

Wolters Kluwer: €78,60 van €80 en kopen - Credit Suisse

