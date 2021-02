'Wij zijn er ook voor mensen die niets met beleggen hebben'

Het nog relatief jonge Doelbeleggen is al snel een vaste waarde geworden binnen de Beste Keuze-selectie van de Gouden Stier, en al twee keer werd de jaarprijs binnen gesleept. Hoe krijgt de Amstelveense vermogensbeheerder dat voor elkaar?

Tijd voor een gesprek met Frans Groot, marketingmanager bij Doelbeleggen.

In 2016 werd Doelbeleggen geïntroduceerd met als missie goed vermogensbeheer toegankelijker te maken, legt hij uit. "Traditionele vermogensbeheerders hanteren vaak een ondergrens van 100.000 of zelfs 250.000 euro. Maar de groep mensen die behoefte heeft aan beleggen is veel groter, helemaal nu de rente negatief is. Bij ons kun je al instappen vanaf 25 euro."

Kader bieden

"Veel mensen hebben het gevoel dat ze ‘toch maar iets met beleggen moeten gaan doen’, maar durven het niet aan of weten niet waar te beginnen. We merken dat een groot deel van onze klanten weinig met beleggen heeft. Wij willen hen een kader bieden. Volgens ons werkt beleggen het beste als eerst het doel wordt bepaald."

Want iedereen heeft een doel met beleggen, stelt hij. Dat kan zijn het pensioen, het ondersteunen van de kinderen bij hun studie of hen helpen bij de aankoop van hun eerste huis. "Wij vragen onze klanten ook het doel zo concreet mogelijk te maken. Hoeveel vermogen wil je opbouwen? Daarna komt de risicobereidheid en de beleggingshorizon."

Een traditionele vermogensbeheerder zou met de klant om tafel gaan. Dit maatwerk maakt de dienstverlening duur. Groot: "Wij kunnen dit enigszins nabootsen met een online funnel. Maar de vragenlijst komt pas aan de orde als de haalbaarheid van het doel getoetst is."

Op koers

Als het doel haalbaar blijkt wordt een beleggingsplan opgesteld, waarbij wordt gewerkt met vijf risicoprofielen. "Daarbij tonen we de te verwachte rendementen in aan de hand van drie scenario’s; een slechte beurs, een gemiddelde beurs en een goede beurs. Klanten hebben online ook altijd inzicht in het haalbaarheidspercentage. Het draait steeds om de vraag: Ben ik nog op koers om mijn doel te behalen?"

Volgens Groot heeft het jaar 2020 de kracht van Doelbeleggen laten zien. "Het was natuurlijk een krankzinnig jaar, en in die omstandigheden is het extra belangrijk om de emoties van de toch grotendeels onervaren beleggers te managen. Mensen die zelf aan de slag gaan, maken vaak in paniek de verkeerde keuzes. Dat is heel goed te begrijpen, maar rationeel het minst verstandig."

Het kompas om op te varen

"Dit jaar liet een behoorlijke dip zien, maar als je het oog op de lange termijn houdt, is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Klanten kunnen op hun eigen dashboard zien of het doel nog in zicht is. Dat is het kompas waar ze op moeten varen. Zo kunnen zij de rust bewaren."

Klanten die toch behoefte hebben aan geruststelling, kunnen ook altijd iemand telefonisch te spreken krijgen. "Maar dat is nauwelijks gebeurd. We hebben daarnaast gezien dat het aantal mensen dat helemaal is uitgestapt nihil is. Dat is wat ons betreft de bevestiging dat het werkt."

Doelbeleggen Leefrente

Sterker nog, er zijn juist veel nieuwe klanten bij gekomen. Volgens Groot heeft dat ook te maken met een nieuw product dat eind 2019 is geïntroduceerd, Doelbeleggen Leefrente. "Een unieke propositie", zoals hij het omschrijft. Het is een soort uitkerende lijfrente, maar dan anders.

"Een belangrijk verschil is dat wij beleggen in plaats van sparen tijdens de uitkeringsfase, dat wordt momenteel nog maar zelden aangeboden", zegt Groot. "En je ziet dat bij een standaard uitkerende beleggingslijfrente de uitkering laag begint en deze de maximale hoogte pas na 20 jaar bereikt. Maar dit verloop past niet bij de levensloop van de meeste gepensioneerden. Juist aan het begin is behoefte aan een hogere uitkering, omdat men dan vaak nog een actievere leefstijl heeft en veel meer onderneemt. Wij hebben met Leefrente dus een model ontwikkeld dat daar op aansluit."

"Bij Leefrente zijn de uitkeringen aan het begin hoger, en daarna gelijkmatiger. Dat kan omdat het lijfrentekapitaal wordt doorbelegd in de periode dat de uitkeringen worden gedaan. Dat biedt kans op een beter rendement en dat rendement rekenen we vast in bij het bepalen van de uitkeringen."

Bewust maken van de mogelijkheid

Groot wil vooral aangeven dat de mogelijkheid er is. "Bij banken en verzekeraars wordt meestal gespaard met de inleg, bij beleggingsspecialisten kan dat worden belegd. Niet veel mensen weten dat dat mogelijk is."

"Naast de klant die de Leefrente zelf bij ons weet te vinden, willen we ook de intermediair, bijvoorbeeld een pensioenadviseur, een platform bieden. Hij heeft de adviesvergunning, en kan gebruik maken van ons platform. Mensen willen namelijk doorgaans niet dat het pensioen weer bij een andere partij wordt ondergebracht. Ze willen het liefst alles bij één, vertrouwd gezicht onderbrengen. Op deze manier kan de intermediair een completer plaatje van de situatie geven. De klant een compleet advies geven, daar draait het uiteindelijk om."

Doelbeleggen behoort tot de Beste Keuzes van de Gouden Stier in de categorie Online Vermogensbeheer.