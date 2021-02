Slotcall: Weer die rente

De markten blijven nerveus, al valt de schade mee. Het zijn wederom de technologiefondsen die onder druk staan. Omdat technologie goed vertegenwoordigd is binnen de AEX (+0,1%), blijven we vandaag achter.

De overige Europese beurzen noteren immers ruim in het groen. In de VS gaat de rente weer als een speer omhoog, waardoor de tienjaarsrente boven de 1,40% noteert. Dat is voor het eerst sinds ruim een jaar.

Binnen de AEX staat Wolters Kluwer (-6,3%) vandaag onderaan. Dat terwijl de cijfers en outlook helemaal niet zo slecht waren. De dataleverancier rekent voor dit jaar op een winst per aandeel van €3,11 en dat is een tikje beter dan de consensus van €3,05.

Het is mij een compleet raadsel waarom het aandeel er zo slecht bij ligt. Morgenochtend beloof ik voor Premium met een update langs te komen.

Pharming in de lift

De grote winnaar van de dag is Pharming (+6,9%). De bedankjes gaan uit naar de analisten van Bank Degroof, want de Belgische zakenbank zet het aandeel op de kooplijst.

Analist Thomas Guilot zegt dat de markt voor acute erfelijk angio-oedeem significante groeipotentie heeft. Dit is precies de ziekte waarvoor het Pharmingmiddel Ruconest dient. Een meevaller konden beleggers wel gebruiken, want het aandeel blijft dit jaar ver achter ten opzichte van de brede markt.

Pharming behaalt 95% van zijn omzet in de VS en dan is die zwakke dollar niet zo prettig. De consensus is dat het biotechbedrijf dit jaar een winst per aandeel behaalt van €0,08.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omhoog.

Nederland: +3 basispunten (-0,22%)

Duitsland: +2 basispunten (-0,30%)

Italië: +6 basispunten (+0,70%)

Verenigd Koninkrijk: +4 basispunten (+0,76%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (+1,40%)

Brede markt

De AEX klimt 0,1% en daarmee presteren we aanmerkelijk slechter dan de Duitsers (+0,9%) en Fransen (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 1,8% en noteert 22,7 punten.

Wall Street vindt de weg omhoog. De S&P500 (+0,5%) en Dow Jones (+0,7%) en Nasdaq (+0,1%) winnen terrein.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,213 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,4%) en zilver (+0,2%) zijn het met elkaar oneens.

Olie: WTI (+2,8%) en Brent (+2,8%) knallen omhoog.

Bitcoin (+1,8%) dobbert rondom de $50.000.

Het Damrak:

ASML (+0,1%) krijgt een order binnen van $4,3 miljard. De Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hyni zal gedurende een periode van vijf jaar EUV-scanners van de Veldhovense chipgigant afnemen. Een flinke opdracht, maar belegger zijn niet onder de indruk.

(+0,1%) krijgt een order binnen van $4,3 miljard. De Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hyni zal gedurende een periode van vijf jaar EUV-scanners van de Veldhovense chipgigant afnemen. Een flinke opdracht, maar belegger zijn niet onder de indruk. ABN Amro (+1,9%) profiteert zowel van een koersdoelverhoging van Jefferies als de hogere rentes.

(+1,9%) profiteert zowel van een koersdoelverhoging van Jefferies als de hogere rentes. Oplopende rentes betekenen ook goed nieuws voor onze verzekeraars Aegon (+0,5%), ASR (+2,5%) en NN Group (+1,0%).

(+0,5%), (+2,5%) en (+1,0%). Galapagos (+0,0%) krijgt weer eens een koersdoelverlaging om zijn oren.

(+0,0%) krijgt weer eens een koersdoelverlaging om zijn oren. Royal Dutch Shell heeft baat bij de hogere olieprijs. Het aandeel koerst op het hoogste niveau sinds april vorig jaar.

Basic-Fit (+2,2%) zit al een paar maanden potdicht, maar vandaag zet de sportschoolketen gewoon een all time high op het bord.

(+2,2%) zit al een paar maanden potdicht, maar vandaag zet de sportschoolketen gewoon een all time high op het bord. Air France-KLM (+5,3%) ligt goed sinds de Britse premier Boris Johnson versoepelingen aankondigde.

(+5,3%) ligt goed sinds de Britse premier Boris Johnson versoepelingen aankondigde. Ook winkelvastgoed heeft de smaak te pakken. Kijk maar naar Unibail Rodamco (+1,8%), Eurocommercial Properties (+4,7%) en Wereldhave (+2,0%).

(+2,0%). Accsys (+5,1%) gaat hard omhoog, maar het handelsvolume is lager dan gemiddeld.

(+5,1%) gaat hard omhoog, maar het handelsvolume is lager dan gemiddeld. Ajax (-0,1%) verkoopt Quincy Promes voor €8,5 miljoen aan Spartak Moskou. Inclusief bonussen kan de transfer oplopen naar €11 miljoen. Niet onaardig voor een speler die mogelijk binnenkort de gevangenis in moet.

Adviezen

ABN Amro: naar €10,40 van €9,20 en houden - Jefferies

ING: naar €9 van €8,40 en houden - Barclays

Galapagos: naar €66 van €77 en houden - JPMorgan Cazenove

KPN: naar €2,70 van €2,60 en houden - Bank Degroof

Pharming: starten met kopen en €1,40

