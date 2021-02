Fast, faster, Fastned

Oh ja, als ik me er mee mag bemoeien. Gelet op de koerskrater van Tesla van wel 25% die gisteren tot staan werd gebracht, vind ik dat Fastned verrassend goed is blijven liggen. Als ik eerlijk ben had ik een debacle verwacht. Note bene, terwijl ze véél harder steeg dan het bedrijf van, kom hoe heet die man ook alweer?

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

