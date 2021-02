BeursVandaag: Nou nou, beursje hoor

En nu? Lichtrode futures zijn er. Toch, wat een herstel, wat een geweld en wat een volatiliteit na een knalrode Wall Street opening gisteren.

Als er al sprake is van draai in de markt - dat is altijd pas achteraf te constateren - dan gaat dat zeker niet zonder slag of stoot. Om maar meteen met het symbool van deze markt te beginnen, Tesla dus, het zou Cathy Wood van Ark zijn die de gisteren de bear market kocht, want zover was de auto- en accubouwer gedaald.

Volgens CNBC heeft Cathy Wood het gedaan https://t.co/K408aOlymX https://t.co/AQy6JD2e8Y — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 24, 2021

De networks hangen het spectaculaire herstel van gisteren op aan Fed-voorzitter Jerome Powell, die voor de Senaat getuigde. Heel kort: hij bagatelliseerde het inflatie- en renteverhaal. De dollar bewoog per saldo echter niet, de Amerikaanse rented daalde (maar?) één basispunt en de Fed fund futures deden niks.

Er waren ook geen koers-spikes op quotes. Dus zeg maar in hoeverre dit verhaal klop. Vergeet niet dat networks altijd een verklaringen voor bewegingen menen te moeten geven. Enfin, snel door, want wat een nieuws voor ook de chip-zware AEX? De VS smeekt Taiwan zowat, ofwel TSMC, om ze nog chips over hebben.

Leg de bestelformulieren maar klaar in Veldhoven (ASML) en ook Almere (ASMI), Duiven (Besi) en Eindhoven (NXP)?

Chipmakers in drought-hit Taiwan order water trucks to prepare for 'the worst' https://t.co/y7e4m8nMlk pic.twitter.com/HFfIjmgUHb — Reuters (@Reuters) February 24, 2021

Rollen er nu ook cijfers door, ik heb ze nog niet bekeken. Ik zie alleen dat Wolters Kluwer nét de omzetverwachting voor het hele jaar niet haalt.

Nog eentje, Aedifica meldt in haar jaarcijferpersbericht hogere huurinkomsten:

Marktbreed ziet her er nu rustig uit, maar de AEX wil deze week, ondanks het mooie weer, maar niet groen worden.

In Azië gaat het er nu ook stevig aan toe: ook daar is het tech- en groeiaandelen tegen de rest. maar verder is het ogenschijnlijk kalm. Niet in beeld, maar bitcoin plust ook alweer boven $50K. Gisteren stond er toch echt even -15%. Zo gaat dat tegenwoordig. De tienjaars rentes geef ik nog met nu toch een daling voor de VS.

Nederland minus één basispunt op -0,26%

Duitsland vlak op -0,32%

VS minus drie basispunten op 1,33%

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:42 Duitse multimiljardair Heinz Hermann Thiele overleden

07:18 Nikkei sluit fors lager door verliezen chipbedrijven

06:18 Toezichthouder luchtvaart VS gaat Boeing 777-motoren onderzoeken

06:16 Productie groene stroom flink toegenomen

06:16 CBS: ondernemers nog altijd pessimistisch over export

23 feb Beurzen New York werken verliezen weg na opmerkingen Fed-preses

23 feb Technologiefondsen trekken AEX hard omlaag

23 feb Federal Reserve verwacht economische betere tijden in 2021

23 feb Londen akkoord met latere EU-ratificatie van Brits handelsverdrag

23 feb Tech verliest fors op rood Wall Street

23 feb Grote investeerders willen eerlijke verdeling coronavaccins

23 feb 'Schade aan kassen door winterweer rond 40 miljoen euro'

23 feb Grote bank HSBC wil bijna helft minder kantoren door thuiswerk

23 feb 'Winkels willen personeel later dit jaar gratis laten overwerken'

23 feb Flinke koersdreun voor AEX door uitverkoop techbedrijven

Opletten ANP, dit KPN bericht neem ik dan maar van elders mee:

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €10,40 van €9,20 (hold) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda ziet er leuk uit met Nvidia als uitsmijter en het Duitse BauBauPee (of hoe heet het daar?) komt nu net door op eine überraschende +0,3%.

08:00 Telefonica Deutschland Q4-cijfers

08:00 Aedifica Q6-cijfers (gebroken boekjaar)

08:00 Wolters Kluwer Q4-cijfers

08:00 Ontex Q4-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q4 (herziend) +0,1% QoQ

16:00 VS verkoop nieuwe woningen jan 857K

18:00 Aalberts Q4-cijfers

18:00 AMG Q4-cijfers

22:00 Nvidia Q4-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik:

Wall Street reversed its losses with the S&P 500 and the Dow reclaiming positive territory by the close in a tug-of-war between stocks that thrived amid lockdowns https://t.co/b6b4liCEcj pic.twitter.com/zGFrATNCyT — Reuters Business (@ReutersBiz) February 24, 2021

Nog eentje:

Federal Reserve Chair Jerome Powell pushed back on suggestions that U.S. central bank support for the economy risked inflating a dangerous asset bubble, insisting the support was still needed. Read more https://t.co/zyboy3CJr0 pic.twitter.com/IJnFei9m5y — Reuters Business (@ReutersBiz) February 24, 2021

Zeg het maar...

Jerome Powell's testimony today: "prices remain particularly soft." https://t.co/rX5k2vildv — Charlie Bilello (@charliebilello) February 23, 2021

De beelden nog even:

Quite a turnaround today for equities all around; especially Tech, which was down severely in early trading…sector still down on day but mild losses; Energy in lead & now up 100% since March 2020 lows…growth (particularly small caps) continued to struggle relative to value pic.twitter.com/BMB9z9YMPv — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) February 23, 2021

Intussen in Europa en over duurzaam gesproken, mevrouw de president... Hoe lang, hoe ver...? Raar he, dat mensen in coins vluchten?

Only the sky is the limit? #ECB balance sheet has hit fresh ATH as Lagarde keeps the printing press rumbling. Total assets rose by another €22bn to €7,101.2bn past week on QE. ECB balance sheet now equal to 71.2% of Eurozone GDP vs Fed's 35.2%, BoE's 36.9% or BoJ's 128.7%. pic.twitter.com/ndcbjxnMbO — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 23, 2021

Zeker healthy, het is eigenlijk belachelijk dat er niet meer risicovrij is te beleggen, toch?

JPMorgan says rising bond yields are 'healthy signs' and may benefit Asia https://t.co/bBLitsosd7 — CNBC (@CNBC) February 24, 2021

Deze kopij is intussen ook alweer achterhaald?

WATCH: A big drop in the price of #bitcoin is fueling fears that a recent buying frenzy had pushed the value of the notoriously volatile asset far beyond where it should be https://t.co/O0wHNLqOtZ pic.twitter.com/1DKV9ts37G — Reuters Business (@ReutersBiz) February 24, 2021

Ik zag niet meteen koersreactie, maar wellicht speelt hierbij een rol dat het $115 miljard grote bedrijf van Jack Dorsey - ook Twitter CEO - bijkocht, want het had ze al:

Payments firm Square buys $170 million worth of bitcoins https://t.co/pHlrgzFBEN pic.twitter.com/lFTjPBmQ2M — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 23, 2021

De spatters vliegen er af, zeg maar:

High-profile SPAC craters after announcing plan to merge with electric car company Lucid https://t.co/U8roiKzP4E — CNBC (@CNBC) February 23, 2021

Mooi plaatje!

Als je nou een een portefeuille heb die is samengesteld op de totale marktwaarde, hoe ziet die er dan uit? pic.twitter.com/A8pDAwBc0y — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 24, 2021

Veel plezier en succes vandaag.