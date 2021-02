TA: Tech wat terug

Technologie ondergaat een beperkte technische correctie, de markt kan stoom afblazen.

Er wordt hier en daar gespeculeerd op een draai in de markt. Moeten we technologie al inruilen voor waardeaandelen? En staat de markt op een top, exact één jaar na de pre-coronapiek van de AEX rond 632 punten?

Voor individuele aandelen, zeg Tesla, zou dat zomaar kunnen. Die zijn inmiddels te ver voor de muziek uitgelopen. Maar de brede markt ligt er technisch nog prima bij.

Winstnemingen

Op korte termijn kan tech wel wat stoom afblazen, want in de afgelopen twaalf maanden is de Nasdaq in waarde ruim verdubbeld. De huidige hoge stand zou winstnemingen kunnen uitlokken, wat tot correcties van 10% tot 12% kan leiden. Maar dit is zeker niet het begin van de Great Rotation waar men het al over heeft..

Vandaag bekijk ik de Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, zowel op korte als op lange termijn. Maar eerst de Nederlandse beurs.

AEX-index test onderzijde stijgende trendkanaal

Onlangs zakte de koers van de AEX-index terug onder de voormalige toppen. Technisch verliest de AEX-index iets aan kracht, maar zolang de uptrend intact is, blijven we opwaarts kijken.

Overigens, ook al zou de korte uptrend sneuvelen, dan nog verwachten we een stevig vangnet op 632,12 punten (de bodem van 21 februari 2020).

Het eerste koersdoel ligt rond 703,18 punten (gevormd op 5 september 2000), het tweede op 728 punten.







Korte termijn: Nasdaq dipt binnen korte uptrend

Een lichte verzwakking trad op nadat de Nasdaq Composite-index terug zakte onder het niveau van de top van begin dit jaar. Vooralsnog weet de koers zich binnen de stijgende trend te handhaven.

Er is steun op 12.949,76 punten (de bodem van 15 januari). Weerstand ligt op 14.500 punten (berekend koersdoel).

De RSI gaf onlangs een overbought conditie (licht overgerkocht) aan. De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen overgekochte (overbought) condities gevonden worden. In dat geval kan de markt, zoals nu, wat stoom afblazen.

Hieraan kunnen overigens geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een markt in een sterke stijgende trend kan soms wekenlang overbought blijven. Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf.



Deze situatie treedt nu op, omdat de Nasdaq nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI al lagere toppen begint te vormen. Dit levert signalen op van een nakende trendverandering.







Lange termijn: Nog geen schade Nasdaq

De correctie op de Amerikaanse technologiebeurs vindt enkel op korte termijn plaats. De Nasdaq Composite-index wist begin november de oude stijgende trend te hervatten nadat eerdere toppen rond 12.074,11 punten werden gebroken. De oude uptrend is weer opgepakt, waardoor we een verdere koersstijging mogen verwachten.

Het eerste koersdoel ligt rond de weerstand van 14.500 punten (berekend koersdoel). Een stevig vangnet ligt rond 12.074,11 punten (de top van 31 augustus 2020).

De 200-dagenlijn van de Nasdaq (glooiende rode doorlopende lijn) laat nog steeds een opwaarts verloop zien. Bovendien beweegt de index er nog mooi boven. Dit bevestigt de positieve technische conditie.

Een daling naar de 200-dagenlijn is niet uitgesloten, dit impliceert een korte termijn risico van 10 tot 12%.