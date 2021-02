América Móvil beweegt: KPN -9%...

#KPN -9% omdat hoofdaandeelhouder #AmericaMovil converteerbare obligaties (in aandelen KPN) lanceert. Reactie is altijd dezelfde : aandelen verkopen en opbrengst recyleren in obligaties. Ondertussen werd er gewerkt aan een bod op #KPN , toch? https://t.co/ruWnSwJVoc

Carlos Slim is slim, sluw of uitgekookt, kies zelf maar. Niks geen overnamefantasie? Zie ik deze haute finance-brei goed à la minute? América Móvil wil voor €2,2 miljard aan convertibles 2024 KPN verkopen en heeft drie grootbanken ingeschakeld. Tom Simonts van KBC trekt snel een conclusie en wellicht is dit inderdaad het punt.

Column door: Arend Jan Kamp

