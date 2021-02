BeursVandaag: Dit kán De Dráái zijn

De AEX en ook Nasdaq 100 future herstellen licht na een beste klap gisteren van -2,6%. Zie mijn blog nog gisteravond laat.

Marktbreed bleef de schade beperkt met S&P 500 -0,8% en de Dow Jones steeg zelfs nipt! Aan de stijgers en dalers uit die index ziet u meteen wat er aan de hand is. Draait de markt inderdaad - exact een jaar nadat de krach begon! - van technologie naar laat ik zeggen blue chips, grondstoffen en rente-aandelen?

Onze Duitse Twitter-Freund heeft er een mooi plaatje bij:

The great rotation in one chart: Is the tech stock growth bubble about to pop and value will outperform or is it just another head fake? pic.twitter.com/7NxIKByAfM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 23, 2021

Dat is de grote huiskamervraag nu waar nog geen antwoord op is, maar waar u aan kan verdienen als u risico neemt en positie kiest. Grootste blikvanger was Tesla dat -8,6% deed en nu ruim 20% onder de all-time high uit januari staat. Let daarom vooral op tech-aandelen met uit de bocht gevlogen waarderingen?

Kijkt u bij ons vandaag vooral naar Adyen (zo meer), ASMI, ASML, Prosus, Just Eat Takeaway, Besi, Alfen en Fastned. En ArcelorMittal, Shell, Aperam en AMG? Misschien wel Air France-KLM... Banken en verzekeraars mis ik in het linkerrijtje. Check, de stijgers en dalers uit de S&P 500 gisteren:



Let u zeker even op Adyen:

Reuters meldt een blocktrade in #Adyen van 40K stuks tegen €2077, da's 3,5% korting op de slotkoers v gisteren pic.twitter.com/t4QeGIire3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 23, 2021

Het lijkt wel alsof ze samen bewegen: bitcoin, waar Tesla zich tegenwoordig mee afficheert, heeft het nu ook even lastig. Als u denkt dat de markt inderdaad draait, zou ik nu snel een beslissing nemen over zeg maar de nieuwe-particulieren-trades van het afgelopen jaar: coins en nieuwe elekrieke energie zonder fundamentals.

Ik zie zoveel verschillende bitcoinkoersen, dat ik maar deze van Coindesk neem (dat naar de beurs gaat):





Er zijn zowaar een dagje geen jaarcijfers bij ons, maar Galapagos had gisteren nog een beetje nieuws. Of is het eerder zo dat CEO Onno van der Stolpe aan wat speculaties een einde maakte?

Marktbreed werkt de hoge technologieweging nu tegen de AEX. Gemiddeld is het gewoon saai, maar dat was het vorig jaar, in de grote rit na de krach, meestal ook. Maar onderliggend...



Marktbreed ziet het vrij onschuldig uit nu, ik zie geen fratsen en uitschieters. Geef ik de tienjaarsrentes nog:

Nederland vla op -0,27%

Duitsland +1 basispunt op -0.34%

VS vlak op 1,37%

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

07:24 Beurs Hongkong stevig vooruit in hogere regio, Nikkei gesloten

06:44 Economie kromp vorig jaar sterkst in Noord-Holland en Groningen

22 feb Techbedrijven sleuren Nasdaq onderuit op Wall Street

22 feb Spotify breidt uit naar 80 nieuwe landen

22 feb 'AH: corona geen reden om niet te leveren'

22 feb Ondernemers overwegen volgende week 'hoe dan ook' zaak te openen

22 feb Vroege investeerder Adyen verkoopt 1 miljard euro aan aandelen

22 feb Hoop op versoepeling zorgt voor beperkt verlies Europese beurzen

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda is niet zo heel boeiend:

08:00 HSBC Q4-cijfers

11:00 EU inflatie CPI feb +0,9% YoY

13:00 Home Depot Q4-cijfers

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen feb 89,6

En dan nog even dit

De terugblik:

Stocks on Wall Street ended mixed with tech names weighing on both the Nasdaq and S&P 500, while the Dow was able to notch a modest gain. Read more https://t.co/Qk5lxF42Pg pic.twitter.com/vE24McwgaQ — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2021

De vooruitblik:

European markets head for positive open with economic recovery in focus https://t.co/pohrZDwyl1 — CNBC (@CNBC) February 23, 2021

Niet te onderschatten dit en gaat VS echt weer terug naar normaal?

Covid-19 hospitalizations in the US have declined 40 days in a row, down 57% from their peak on Jan 6. Now back below the April/July highs.?? pic.twitter.com/OOKO6calcJ — Charlie Bilello (@charliebilello) February 22, 2021

Voor Just Eat Takeaway-volgers:

From @Breakingviews: The UK Supreme Court has classed a group of Uber drivers as workers. The decision marks Europe as the main front in the gig economy war, @KarenKKwok explains pic.twitter.com/3sDp0T7t60 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2021

Dat hebben we ook weer gehad.

Facebook to restore news pages for Australian users in coming days https://t.co/ljtdpPbstb — CNBC (@CNBC) February 23, 2021

Hier keken ze gisteravond vast ook beetje nerveus naar het koersgeweld...?

Tesla rival Lucid Motors to go public in $11.8 billion blank-check merger https://t.co/JqJEOlTOSZ pic.twitter.com/yrypB2eIFk — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2021

Die hadden we ook nog:

Huawei saw 'slight' growth in challenging 2020, chairman says https://t.co/QjlarH7V6q pic.twitter.com/K7C8leYvnr — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2021

Bij dezen, de grootste Europese bank:

HSBC's 2020 annual profit falls 34%, lowers profitability target https://t.co/PbZfz6C0fW pic.twitter.com/uB5yDVOjcP — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2021

Zeg het maar:

Vorige week had ze het over hoge waarderingen voor sommige sectoren en nu dit:

Treasury Secretary Janet Yellen warns that bitcoin is an “extremely inefficient” way to conduct monetary transactions. https://t.co/3xS25rE94k — CNBC (@CNBC) February 23, 2021

Veel plezier en succes vandaag.